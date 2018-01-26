Почему "Русский дом" не нужен на Олимпиаде в Пхенчхане? Объясняет Светлана Журова

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова поддержала решение ОКР не открывать "Русский дом" на Олимпиаде-2018. По ее словам, в том числе это необходимо, чтобы избежать провокаций со стороны СМИ.

– В разные года "Русский дом" выполнял разные функции, – сказала Журова. Например до 2006 года он выполнял функции места, где встречались официальные лица с членам российской делегации. Спортсменов туда тогда не пускали. А как раз в Турине Михаил Куснирович предложил туда приглашать атлетов. Например, в Ванкувере в 2010-м мы в "Русском доме" представляли Сочи-2014, нашу страну, нашу будущую Олимпиаду.

Но в свете текущей ситуации, зачем его открывать? Чтобы были провокации? Представляете если в "Русский дом" отправится кто-то из членов МОК? Западные СМИ сразу напишут: "А-а-а-а-а… Зачем он туда пошел?" В то же время, если никто не придет, то журналисты напишут: "Смотрите, к ним никто не пришел!" Зачем все это? Не надо провоцировать людей.

Считаю, что ОКР принял правильное решение. Потому что в текущей ситуации сделать его на пятерку сложно, потому что организацией заниматься некому да и настроение не соответствует. Думаю, чествование наших победителей по традиции будет проходить в Олимпийской деревне. Там все будет красиво, как было и всегда. Может быть, сделают дом для болельщиков. Все-таки болельщикам надо где-то собираться. Возможно, выберем ресторан с адаптированной едой и там будем собираться. Не исключаю, что организовывать этот дом будет кто-то из активных болельщиков.

Повторюсь, смысла в "Русском не вижу". Пойдет ли к нам туда кто-то из членов МОК? И как это будет выглядеть? (Андрей СИЗЯКИН)