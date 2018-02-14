Почему МОК не ошибся при допуске двух россиян. Объясняет Выборнов

Представитель Олимпийского комитета России Константин Выборнов объяснил ситуацию с не попаданием в список участников Игр-2018. Ранее появилась информация, что конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не попали на Олимпиаду из-за технической ошибки комиссии по допуску.
– Вокруг ситуации с Грязцовым и Поповым возникло недопонимание, – заявил Выборнов. – В списках, где были указаны фамилии наших спортсменов, которых МОК готов пригласить на Игры-2018, эти атлеты действительно были. Далее мы разослали эти списки по национальным федерациям по зимним видам спорта. И дальше федерации формировали свои заявки из людей, которые могут получить приглашения. Они делали это в первую очередь по спортивному принципу – учитывали кто прошел отбор, кто нет.
В списках, которые вернули нам федерации, Грязцова и Попова уже не было. То есть федерации сами сочли, что эти спортсмены не проходят в состав национальной команды. Поэтому они и не попали в нашу заявку, которую мы направили в МОК. Все вопросы, почему спортсменов нет на Играх-2018, следует адресовать федерациям. Они должны объяснить, по какому критерию спортсмены не прошли отбор. (Дмитрий СИМОНОВ)
МОК: ОКР не включил Грязцова и Попова в список для приглашения на Олимпиаду
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Friend of Misery
Симонов- это же тот, который "шеф отдела футбола"? Каков шеф, таков и футбол.
12:14
Весёлый©
Ну вот всё и разъяснилось, а то я так переживал! Все работают, все на своих местах, всё у нас хорошо. Может, это сами спортсмены не хотели ехать на Олимпиаду!
11:59
Waddim
Вот Симонов, репортёрская работа -это твоё! Пиши. что слышал, передавай разъяснения и сообщения, по возможности, дословно. Не пиши отсебятину, про свои размышления и чувства, твоё собственное мнение показывает твой же (весьма низкий) уровень знания спорта и, что важнее, интеллекта.
11:27
titan2313
От Выборнова никогда никакого толку не было, так пустомеля!
11:22
rusfed 2.0
Ну-ну, щас будут крайнего искать, лошары-дармоеды
11:03
_Металлург_
Вот только в моке сказали, что причины недопуска Грязцова и Попова были. И кому верить? А может мок сам запутался и самая главная причина - способность завоевать медаль?
11:00
lёbenicht
Карета превратилась в тыкву.
10:54