Почему МОК не ошибся при допуске двух россиян. Объясняет Выборнов

Представитель Олимпийского комитета России Константин Выборнов объяснил ситуацию с не попаданием в список участников Игр-2018. Ранее появилась информация, что конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не попали на Олимпиаду из-за технической ошибки комиссии по допуску.

– Вокруг ситуации с Грязцовым и Поповым возникло недопонимание, – заявил Выборнов. – В списках, где были указаны фамилии наших спортсменов, которых МОК готов пригласить на Игры-2018, эти атлеты действительно были. Далее мы разослали эти списки по национальным федерациям по зимним видам спорта. И дальше федерации формировали свои заявки из людей, которые могут получить приглашения. Они делали это в первую очередь по спортивному принципу – учитывали кто прошел отбор, кто нет.

В списках, которые вернули нам федерации, Грязцова и Попова уже не было. То есть федерации сами сочли, что эти спортсмены не проходят в состав национальной команды. Поэтому они и не попали в нашу заявку, которую мы направили в МОК. Все вопросы, почему спортсменов нет на Играх-2018, следует адресовать федерациям. Они должны объяснить, по какому критерию спортсмены не прошли отбор. (Дмитрий СИМОНОВ)

МОК: ОКР не включил Грязцова и Попова в список для приглашения на Олимпиаду

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