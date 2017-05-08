План продаж билетов на Олимпиаду-2018 не выполняется

Оргкомитет Олимпиады-2018 отметил, что план продажи билетов на мероприятия Игр в Пхенчхане не выполняется. В ходе первого этапа продажи билетов планировалось их реализовать 600 тысяч штук. Как сообщает AFP, всего же было продано только 162 тысячи билетов. Наибольшим спросом пользовались билеты на соревнования по шорт-треку, конькобежному спорту и фигурному катанию. А на соревнования по биатлону и лыжным гонкам продано менее 10 процентов от выделенной квоты.

Первый этап продажи проходил с 9 февраля по 30 апреля. Второй этап стартует в сентябре 2017 года.