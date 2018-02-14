Пита Тауфатофуа: "Возможно, к Олимпиаде в Токио освою третий вид спорта"

Лыжник из Тонга Пита Тауфатофуа признался, что не привык к соревнованиям на снегу. Спортсмен запомнился тем, что выступал в тхэквондо на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а затем пробился на Олимпиаду в Пхенчхане. На обеих церемониях открытия он нес флаг своей страны в национальной одежде с обнаженным торсом.

– Я за всю жизнь провел на снегу недель 12. Олимпийская неделя будет 13-й, – отметил Тауфатофуа. – Я надеюсь, что вдохновлю кого-то еще на участие в Олимпиаде. Да, я не завоюю медалей, но важно, чтобы через четыре года или через восемь лет кто-то из моей страны или с других островов Тихого океана, взяв меня с пример, понял, что этого реально добиться. Попытаюсь ли попасть на Олимпиаду-2020? Думаю, даже когда мне будет 90 лет, я стану пытаться попасть на Игры. Мне нравится получать новые вызовы. Возможно, я освою еще один вид спорта или выступлю сразу в двух видах. Не знаю пока. Вероятно, третий вид спорта все же будет больше связан со спецификой региона, где я живу.

Почему я выходил на церемониях открытия в национальной одежде? Мои предки плавали через весь Тихий океан тысячи лет, не зная, где встретят землю, не зная, где найдут еду, ввяжутся в войну. Поэтому мне не составило труда всего 25 минут пройти без верхней одежды и продемонстрировать приверженность к культуре, показав, что предки носили тысячи лет.

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