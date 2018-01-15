Пильстрем – о пропуске Олимпиады: "Я бы разочаровался еще больше, если бы не участвовал в Играх в Сочи"

Нападающий "Йокерита" и сборной Финляндии Антти Пильстрем разочарован тем, что не сможет принять поучаствовать в Олимпийских играх-2018. При этом форвард, завоевавший бронзовую медаль Игр в Сочи, отметил, что сохраняет позитивный настрой.

– Мне ничего не хотелось делать, когда понял всю серьезность. Первые дни были сложными, я не мог тренироваться, – приводит Iltalehti слова Пильстрема. – Изначально я даже пропускал матчи "Йокерита", хоккей мне был неинтересен.

Хорошо, что я уже принимал участие в Олимпийских играх, знаю атмосферу, получил медаль. Я бы расстроился еще больше, если бы пропустил Игры в Сочи. Я стараюсь оставаться позитивным, уже встал на коньки. Я нацелен вернуться в состав "Йокерита".