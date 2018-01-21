13:21 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Певица из КНДР, которую, по слухам, расстреляли, выступит на Олимпиаде

ХЕН СОН ВОЛЬ. Фото AFP
ХЕН СОН ВОЛЬ. Фото AFP
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Руководительница оркестра Samjiyon и женской музыкальной группы Moranbong​ Хен Сон Воль из КНДР сегодня посетила Сеул, чтобы проверить подготовку своей художественной труппы, которую она будет возглавлять на Олимпиаде в Пхенчхане, информирует агентство Yonhap.

Отмечается, что по прибытии в Сеул она не дала никаких комментариев и сразу села в поезд по направлению к своей труппе.

Добавим, что всего делегация из КНДР состояла из семи человек. Их охраняют сотрудники полиции Кореи и государственной разведки. Сама Хен Сон Воль, по слухам, была расстреляна на родине, однако теперь ее называют одной из самых влиятельных женщин в КНДР.

Напомним, ранее стало известно, что КНДР и Корея выйдут на церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2018 года под единым флагом. Также у них будет совместная женская сборная по хоккею.

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Millwall82

Фига себе, зомби-апокалипсис.

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