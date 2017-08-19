Петр Воробьев будет исполнять обязанности главного тренера СКА во время Олимпиады-2018

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит презентация СКА перед сезоном-2017/18. Клуб представил Петра Воробьева как исполняющего обязанности главного тренера армейцев на время Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Сейчас Воробьев занимает должность заместителя управляющего директора по подготовке резерва. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, что главным тренером СКА является Олег Знарок, который занимает аналогичную должность в сборной России, поэтому ему нужна будет замена во время Олимпиады. Воробьев уже заменял Знарка во время проведения Кубка мира-2016.



Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Игроки НХЛ не примут участия в турнире.