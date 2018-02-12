Первый канал покажет церемонию закрытия Олимпиады в прямом эфире

Первый канал в прямом эфире покажет церемонию закрытия Олимпиады-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала. Церемония пройдет 25 февраля, трансляция начнется в 14.00 по московскому времени.
По данным компании Mediascope, торжественную церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхане смотрели 1,8 миллиона россиян.
12 февраля на Олимпиаде. Live! //
Олимпийский календарь //Медальный зачет Олимпиады-2018
MVD1969
Медиаскоп цифру из пальца высосали? Какие 1,8 млн. россиян?
23:39 12 февраля
Frenja
Zakhary Эта трансляция у нас никому не нужна. Народные деньги на ветер, да и только. И вообще, пора завязывать с этим олимпиським движением. Пусть движутся, куда хотят, но без нас. А мы постоим в сторонке и посмеемся. ——————- Посмеемся не мы, а над нами. Добро пожаловать в 1948-й.
23:30 12 февраля
Zakhary
Эта трансляция у нас никому не нужна. Народные деньги на ветер, да и только. И вообще, пора завязывать с этим олимпиським движением. Пусть движутся, куда хотят, но без нас. А мы постоим в сторонке и посмеемся.
23:13 12 февраля
акробат
значит пойдём с флагом
22:51 12 февраля