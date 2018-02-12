22:39 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Первый канал покажет церемонию закрытия Олимпиады в прямом эфире

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Первый канал в прямом эфире покажет церемонию закрытия Олимпиады-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала. Церемония пройдет 25 февраля, трансляция начнется в 14.00 по московскому времени.

По данным компании Mediascope, торжественную церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхане смотрели 1,8 миллиона россиян.

12 февраля на Олимпиаде. Live! // 
Олимпийский календарь //Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4952321

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КОММЕНТАРИИ (4)
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MVD1969

Медиаскоп цифру из пальца высосали? Какие 1,8 млн. россиян?

23:39 12 февраля

Frenja

Zakhary Эта трансляция у нас никому не нужна. Народные деньги на ветер, да и только. И вообще, пора завязывать с этим олимпиським движением. Пусть движутся, куда хотят, но без нас. А мы постоим в сторонке и посмеемся. ——————- Посмеемся не мы, а над нами. Добро пожаловать в 1948-й.

23:30 12 февраля

Zakhary

Эта трансляция у нас никому не нужна. Народные деньги на ветер, да и только. И вообще, пора завязывать с этим олимпиським движением. Пусть движутся, куда хотят, но без нас. А мы постоим в сторонке и посмеемся.

23:13 12 февраля

акробат

значит пойдём с флагом

22:51 12 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!