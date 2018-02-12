Первый канал покажет церемонию закрытия Олимпиады в прямом эфире

Первый канал в прямом эфире покажет церемонию закрытия Олимпиады-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала. Церемония пройдет 25 февраля, трансляция начнется в 14.00 по московскому времени.

По данным компании Mediascope, торжественную церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхане смотрели 1,8 миллиона россиян.

12 февраля на Олимпиаде. Live! //

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