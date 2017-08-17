Павел Щегловский: "Заключительный этап олимпийской подготовки пройдет в Иркутске"

Старший тренер сборной России по бобслею Павел Щегловский отметил, что команда проведет заключительный этап подготовки к Олимпиаде 2018 года в Иркутске. Он также добавил, что сейчас в команде нарабатывается взаимодействие экипажей.

– Подготовку к сезону мы начали в Кисловодске в мае. Нынешний сбор у нас четвертый по счету и второй на базе в Парамонове, – сказал Щегловский. – Сейчас мы занимаемся на стадионе, в зале со штангой, но в первую очередь – на стартовой эстакаде. Нарабатываем взаимодействие экипажей. Продолжится физическая подготовка в Сочи – а потом, после небольшого отдыха, мы вернемся в Парамоново, проведем контрольную тренировку и отправимся уже на трассу.

По прошествии 8 этапов Кубка мира по набранным очкам в каждой дисциплине будут выданы олимпийские лицензии. Пилот должен попадать в топ-25. Максимальное количество квот – по три для страны. Сейчас у нас в мужских двойках и четверках представлено по три экипажа, у женщин – два. Нам нужно сохранить позиции у мужчин и попытаться получить лицензию для третьей женской двойки, которая выступает в Кубке Европы.

Заключительный этап подготовки пройдет в Иркутске. Разница по времени с Кореей там один час. Команда потренируется, акклиматизируется и отправится в Пхенчхан. У нас будет почти две недели.(Антон БАБОШИН)

Состав сборной России по бобслею и скелетону на Игры-2018 будет назван 15 января