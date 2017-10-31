Павел Кулижников: "На Олимпийских играх нам нужны не туристы"

Пятикратный чемпион мира Павел Кулижников в интервью "СЭ" объяснил, почему пропустил отборочные старты перед Кубком мира, отметив, что все и так знают, кто и на что способен.

– Вы пропустили отборочный старт на Кубок мира. Нам есть о чем волноваться?

– Я много стартовал до него и немного дернул пах. Костоправ сказал, что это может быть опасно, поэтому чтобы не добивать его полностью, решили пропустить соревнования. С учетом того, что неделю назад я сбегал на неплохом уровне на Кубке России (Кулижников пролетел 500 м за 34,54 – это лучший результат сезона в мире на среднегорье. На чемпионате мира-2017 Ян Смекенс победил, показав 34,58. – Прим. "СЭ"), мне разрешили сделать это. Но это перестраховка, бояться нечего. В начале сезона подобное случается. А с учетом того, что я 10 месяцев не соревновался – это вообще нормально.

– Хорошо, что у нас адекватный отбор. В Голландии вот на каждую дистанцию квалифицируется строго первая тройка – и никаких поблажек никому.

– У нас все-таки другой уровень конкуренции. Было бы в России много спортсменов, которые бегут на моем уровне, все было бы иначе. Многие, знаю, жалуются, говорят, что им не дают отобраться в сборную. Я смотрю с другой позиции. Государству нужны медали, правильно?

– Абсолютно.

– На Олимпийских играх нам нужны не туристы, а те, кто может бороться за призовые места. Нет никакого смысла показывать быстрые секунды сейчас. Все мы знаем, кто и на что способен. Когда будут главные старты сезона, никто про эти отборы даже не вспомнит. При этом я говорю именно о нынешней ситуации с конькобежным спортом в стране. Если бы у нас была огромная конкуренция, вопрос ставился бы по-другому. (Владимир ИВАНОВ)