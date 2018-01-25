19:49 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Павел Колобков: "Я не понимаю, как можно проводить Олимпиаду без Юскова и Кулижникова"

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Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что Олимпиада в Пхенчхане потеряет свою значимость без ведущих российских спортсменов. По его словам, для самих спортсменов важно, чтобы участвовали все сильнейшие.  

- Уровень соревнований потерял значимость, – отметил Колобков. – Я не понимаю, как можно проводить Олимпиаду без Юскова и Кулижникова, например. То же самое касается биатлона, лыжных гонок и так далее. Олимпиада теряет в связи с неприглашением этих спортсменов. Да и для конкурентов важно, чтобы участвовали все сильнейшие: приятно выиграть у лучших соперников.

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (6)
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spetrov

Павел, понять это довольно просто, если допустить, что цели бывают разные. Например, победить среди сильнейших. Или победить любой ценой, лишь бы на пьедестал взобраться. Каждому - свое.

21:06

alex160554

ПАВЕЛ КОЛОБКОВ: "То же самое касается биатлона". По-моему, министр в данном случае погорячился.

20:33

titan2313

А Я не понимаю, как тебя министром назначили?

20:15

sibman

В отставку подай - раз такой непонятливый. Пропускали и отвечать не хотят.

20:14

Don

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср, ну что же ты такой дёрганный то стал, мамка же твоя оплатила тебе интернет, успокойся, а то слюнями своими уже наверное весь монитор забрызгал))) Все болезни от нервов, запомни)

20:10

kolos249

Всё он понимает, только прикидывается. Допущенные к ОИ напялят на себя нейтральную одежонку, возьмут дрожащими ручонками белые флажки - и в путь, унижаться и и каяться, получать пинки и плевки.

20:05