Павел Колобков: "Я не понимаю, как можно проводить Олимпиаду без Юскова и Кулижникова"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что Олимпиада в Пхенчхане потеряет свою значимость без ведущих российских спортсменов. По его словам, для самих спортсменов важно, чтобы участвовали все сильнейшие.
- Уровень соревнований потерял значимость, – отметил Колобков. – Я не понимаю, как можно проводить Олимпиаду без Юскова и Кулижникова, например. То же самое касается биатлона, лыжных гонок и так далее. Олимпиада теряет в связи с неприглашением этих спортсменов. Да и для конкурентов важно, чтобы участвовали все сильнейшие: приятно выиграть у лучших соперников.
spetrov
Павел, понять это довольно просто, если допустить, что цели бывают разные. Например, победить среди сильнейших. Или победить любой ценой, лишь бы на пьедестал взобраться. Каждому - свое.
21:06
alex160554
ПАВЕЛ КОЛОБКОВ: "То же самое касается биатлона". По-моему, министр в данном случае погорячился.
20:33
titan2313
А Я не понимаю, как тебя министром назначили?
20:15
sibman
В отставку подай - раз такой непонятливый. Пропускали и отвечать не хотят.
20:14
Don
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср, ну что же ты такой дёрганный то стал, мамка же твоя оплатила тебе интернет, успокойся, а то слюнями своими уже наверное весь монитор забрызгал))) Все болезни от нервов, запомни)
20:10
kolos249
Всё он понимает, только прикидывается. Допущенные к ОИ напялят на себя нейтральную одежонку, возьмут дрожащими ручонками белые флажки - и в путь, унижаться и и каяться, получать пинки и плевки.
20:05