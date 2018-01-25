Павел Колобков: "Я не понимаю, как можно проводить Олимпиаду без Юскова и Кулижникова"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что Олимпиада в Пхенчхане потеряет свою значимость без ведущих российских спортсменов. По его словам, для самих спортсменов важно, чтобы участвовали все сильнейшие.

- Уровень соревнований потерял значимость, – отметил Колобков. – Я не понимаю, как можно проводить Олимпиаду без Юскова и Кулижникова, например. То же самое касается биатлона, лыжных гонок и так далее. Олимпиада теряет в связи с неприглашением этих спортсменов. Да и для конкурентов важно, чтобы участвовали все сильнейшие: приятно выиграть у лучших соперников.