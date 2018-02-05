Павел Колобков: "Враги ли МОК? Что вы?! У нас нет врагов. МОК - это партнеры"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что МОК, несмотря на недопуск многих российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане, не является врагом России. По его словам, нужно продолжать конструктивный диалог.

- Враги ли МОК? Что вы?! У нас нет врагов. МОК - это партнеры с которыми мы работаем. Они делают много для олимпийского движения. Мы должны продолжать диалог.

Сегодня комиссия МОК под руководством Валери Фурнерон отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданных CAS, в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде в Корее. (Владимир ИВАНОВ)

Решение МОК: циничное убийство //

МОК не пустил оправданных россиян на Игры. Что это значит