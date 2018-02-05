Павел Колобков: "Враги ли МОК? Что вы?! У нас нет врагов. МОК - это партнеры"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что МОК, несмотря на недопуск многих российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане, не является врагом России. По его словам, нужно продолжать конструктивный диалог.
- Враги ли МОК? Что вы?! У нас нет врагов. МОК - это партнеры с которыми мы работаем. Они делают много для олимпийского движения. Мы должны продолжать диалог.
Сегодня комиссия МОК под руководством Валери Фурнерон отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданных CAS, в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде в Корее. (Владимир ИВАНОВ)
Решение МОК: циничное убийство //
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CanagliaVova
Слились в экстазе партнеры по грязи
20:42
Mao11
Правильно, они друзья Колобкова! В концлагере спросили у заключенного, как он относится к конвоирам и начальнику лагеря, а тот в ответ, они не враги, а партнёры. Так боялся газовой камеры, а этот почему в штаны навалил?
20:23
чуфар
Пока вот такие колобковы и прочие жуковы руководят у нас спортом о нас и дальше будут презрительно вытирать ноги.
20:08
Пиитерец
МОК партнер, который сверху! Катиться надо колобком олимпиады, а не терпеть этот беспредел.
19:56
And60
Жаль наших спортсменов. Как обычно, при чиновничьем беспределе, крайними остаются последние звенья. Государственная система допинга подразумевается не в том, что государство занимается аферой с допингом, а в том, что за спортсменов на уровне сборной, попавшихся на допинге, отвечают федерации. А они отчитываются перед государственной структурой - министерством спорта. Сколько у нас было таких случаев по различным видам, начиная с тяжелой и легкой атлетик? Да много!!! Когда сняли президента по легкой атлетике? Только перед Рио. И всё!!! За федерации ответственность несет Министерство спорта, а это государственная структура. А Мутко с 2008 г. министр спорта. Колобков с 2010 его зам. И что? Кого то наказали? Поэтому и вменяется гос. поддержка, что государственные структуры не несут ответственности, а значит государство поддерживает допинг. Если бы Мутко сняли перед Рио и наказали по всей строгости, то сейчас бы проблем не было. А спортсмены страдают от этого.
19:16
К.Б.Ын
Одним словом : они там партнёры.
18:19
jpanin
Очень точный коммент от шико1956...
18:18
ALEKS49
Теперь понятно почему наших топчут... Если у ни такой защитник...
18:05
PUT_NIK
А вот почему Колобков еще на свободе?!
17:37
artr_90
С такими партнерами и врагов не надо.
16:58
Джерри. Без Тома.
inspire, а это и есть подход по-русски: делать вид, что ты работаешь, ничего при этом не делая.
16:33
Джерри. Без Тома.
Партнёры не выклянчивают по 15 миллионов.
16:31
Сергей Барнаулец
С такими партнёрами колобок недалеко уйдёт. Сожрут, как пить дать.
16:22
alex-ls
напомнило рекламу МММ
16:20
cska0000
С.у.к.а он просто .И вообще без разницы чего он добился как спортсмен. Главное что как человек д.е.р.ь .м.о.!!!!
16:14
usuns
тем кто оскорбляет Колобкова здесь в комментах - советую хотя бы почитать факты из его биографии, что он выиграл как спортсмен, чего добился! а сейчас он просто чиновник, причем без права голоса! говорит, что велят дяди сверху
16:10
inspire
Джерри. Без Тома. Он троллит. =============== даже если так, то когда он займется делом?
16:07
Джерри. Без Тома.
Он троллит.
16:04
шико1956
Конечно мы партнеры , только мы партнерша...
15:44
AndreyIvanovich
Все партнеры так делают видать))) Интересно у него друзья такие же
15:44
Edward CSKA
Чё несёт этот Колобок - чё реально МОЗГОВ НЕТ !!!!! Таких друзей-партнёров как МОК = и врагов не надо !!!
15:39
Vladstep
Просто на напасть какая то. То Мутко, то этот мямля
15:29
kolos249
Гы-гы! Партнёры значит... Пока Россией будут руководить такие вот мутки, жуковы, колобки - будут нагибать Россию все кому не лень. А ВВП видно уже пофиг на всё.
15:22
Щас спою
Ну тогда какого х...я вы плачете Колобков и иже с ними,они же ваши партнеры
15:19
Loden
Вот кому этот опус? Какие они тебе партнёры? Хоть бы партнёршами себя окружили и перестали выражать глубокую озабоченность
15:17
oleg.bob
Нашёл партнёров! К чертям такого министра!
15:15
Томми - лучший друг ОКР
Бедный, бедный мин--спор...... Подставил тебя КОНКРЕТНО бывший твой начальник, удачно сваливший вверх по карьерной лестнице...
15:15