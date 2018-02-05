15:04 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Павел Колобков: "Враги ли МОК? Что вы?! У нас нет врагов. МОК - это партнеры"

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Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что МОК, несмотря на недопуск многих российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане, не является врагом России. По его словам, нужно продолжать конструктивный диалог.

- Враги ли МОК? Что вы?! У нас нет врагов. МОК - это партнеры с которыми мы работаем. Они делают много для олимпийского движения. Мы должны продолжать диалог.

Сегодня комиссия МОК под руководством Валери Фурнерон отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданных CAS, в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде в Корее. (Владимир ИВАНОВ)

Решение МОК: циничное убийство // 
МОК не пустил оправданных россиян на Игры. Что это значит

 

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КОММЕНТАРИИ (27)
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CanagliaVova

Слились в экстазе партнеры по грязи

20:42

Mao11

Правильно, они друзья Колобкова! В концлагере спросили у заключенного, как он относится к конвоирам и начальнику лагеря, а тот в ответ, они не враги, а партнёры. Так боялся газовой камеры, а этот почему в штаны навалил?

20:23

чуфар

Пока вот такие колобковы и прочие жуковы руководят у нас спортом о нас и дальше будут презрительно вытирать ноги.

20:08

Пиитерец

МОК партнер, который сверху! Катиться надо колобком олимпиады, а не терпеть этот беспредел.

19:56

And60

Жаль наших спортсменов. Как обычно, при чиновничьем беспределе, крайними остаются последние звенья. Государственная система допинга подразумевается не в том, что государство занимается аферой с допингом, а в том, что за спортсменов на уровне сборной, попавшихся на допинге, отвечают федерации. А они отчитываются перед государственной структурой - министерством спорта. Сколько у нас было таких случаев по различным видам, начиная с тяжелой и легкой атлетик? Да много!!! Когда сняли президента по легкой атлетике? Только перед Рио. И всё!!! За федерации ответственность несет Министерство спорта, а это государственная структура. А Мутко с 2008 г. министр спорта. Колобков с 2010 его зам. И что? Кого то наказали? Поэтому и вменяется гос. поддержка, что государственные структуры не несут ответственности, а значит государство поддерживает допинг. Если бы Мутко сняли перед Рио и наказали по всей строгости, то сейчас бы проблем не было. А спортсмены страдают от этого.

19:16

К.Б.Ын

Одним словом : они там партнёры.

18:19

jpanin

Очень точный коммент от шико1956...

18:18

ALEKS49

Теперь понятно почему наших топчут... Если у ни такой защитник...

18:05

PUT_NIK

А вот почему Колобков еще на свободе?!

17:37

artr_90

С такими партнерами и врагов не надо.

16:58

Джерри. Без Тома.

inspire, а это и есть подход по-русски: делать вид, что ты работаешь, ничего при этом не делая.

16:33

Джерри. Без Тома.

Партнёры не выклянчивают по 15 миллионов.

16:31

Сергей Барнаулец

С такими партнёрами колобок недалеко уйдёт. Сожрут, как пить дать.

16:22

alex-ls

напомнило рекламу МММ

16:20

cska0000

С.у.к.а он просто .И вообще без разницы чего он добился как спортсмен. Главное что как человек д.е.р.ь .м.о.!!!!

16:14

usuns

тем кто оскорбляет Колобкова здесь в комментах - советую хотя бы почитать факты из его биографии, что он выиграл как спортсмен, чего добился! а сейчас он просто чиновник, причем без права голоса! говорит, что велят дяди сверху

16:10

inspire

Джерри. Без Тома. Он троллит. =============== даже если так, то когда он займется делом?

16:07

Джерри. Без Тома.

Он троллит.

16:04

шико1956

Конечно мы партнеры , только мы партнерша...

15:44

AndreyIvanovich

Все партнеры так делают видать))) Интересно у него друзья такие же

15:44

Edward CSKA

Чё несёт этот Колобок - чё реально МОЗГОВ НЕТ !!!!! Таких друзей-партнёров как МОК = и врагов не надо !!!

15:39

Vladstep

Просто на напасть какая то. То Мутко, то этот мямля

15:29

kolos249

Гы-гы! Партнёры значит... Пока Россией будут руководить такие вот мутки, жуковы, колобки - будут нагибать Россию все кому не лень. А ВВП видно уже пофиг на всё.

15:22

Щас спою

Ну тогда какого х...я вы плачете Колобков и иже с ними,они же ваши партнеры

15:19

Loden

Вот кому этот опус? Какие они тебе партнёры? Хоть бы партнёршами себя окружили и перестали выражать глубокую озабоченность

15:17

oleg.bob

Нашёл партнёров! К чертям такого министра!

15:15

Томми - лучший друг ОКР

Бедный, бедный мин--спор...... Подставил тебя КОНКРЕТНО бывший твой начальник, удачно сваливший вверх по карьерной лестнице...

15:15