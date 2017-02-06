Павел Колобков: "В Пхенчхане постараемся повторить результат Сочи-2014"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что Россия на Олимпиаде в Пхенчхане выступит так же успешно, как и на домашних Играх в Сочи. По итогам соревнований Россия выиграла неофициальный командный зачет, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

- Не забывайте, что в Сочи спортсмены выступали на глазах у своей публики, на домашних объектах, был совершенно иной уровень ответственности, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - То, что в Пхенчхане мы будем конкурентоспособными практически во всех видах программы, готов сказать со стопроцентной уверенностью. Конечно, будем стремиться повторить результат Сочи-2014.

Потенциал у нас есть во всех видах, если мы уже и в прыжках с трамплина имеем призера этапа Кубка мира. Я смотрю на выступление в Корее с оптимизмом. Конкретные задачи поставим, когда будут определены квоты на участие, узнаем составы соперников и сформируем свои команды. В списки кандидатов в сборные входят 1766 спортсменов, 590 из которых являются спортсменами основного состава.