09:23 6 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Павел Колобков: "В Пхенчхане постараемся повторить результат Сочи-2014"

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Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что Россия на Олимпиаде в Пхенчхане выступит так же успешно, как и на домашних Играх в Сочи. По итогам соревнований Россия выиграла неофициальный командный зачет, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

- Не забывайте, что в Сочи спортсмены выступали на глазах у своей публики, на домашних объектах, был совершенно иной уровень ответственности, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. -  То, что в Пхенчхане мы будем конкурентоспособными практически во всех видах программы, готов сказать со стопроцентной уверенностью. Конечно, будем стремиться повторить результат Сочи-2014.

Потенциал у нас есть во всех видах, если мы уже и в прыжках с трамплина имеем призера этапа Кубка мира. Я смотрю на выступление в Корее с оптимизмом. Конкретные задачи поставим, когда будут определены квоты на участие, узнаем составы соперников и сформируем свои команды. В списки кандидатов в сборные входят 1766 спортсменов, 590 из которых являются спортсменами основного состава.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/olympic_games/20170206/1115923009.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Весёлый©

"При этом Россия всегда поддерживала усилия по противодействию допинга."///"Конечно, будем стремиться повторить результат Сочи-2014." ___ Взаимоисключающие параграфы.

12:08 6 февраля

oalik

Вы сначала туда попадите

10:38 6 февраля

Max2015

Мне кажется он все-таки слабоумный...

10:19 6 февраля

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