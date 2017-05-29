Павел Колобков: "У России есть шансы на попадание в тройку лучших команд в Пхенчхане"

На прошлой неделе в гостях у "СЭ" побывал министр спорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах Павел Колобков, откровенно рассказавший о своей новой жизни после назначения на высокий пост и самых больных точках российского спорта. Он выразил мнение, что сборной России по силам попасть в тройку сильнейших команд на Олимпийских играх в Пхенчхане.

– В биатлоне озвучен план на Игры в Пхенчхане – пять медалей. Вам не кажется это слишком оптимистичным прогнозом, с учетом наших результатов на последних чемпионатах мира?

– Тут же надо учитывать результаты не только чемпионатов, но и Кубков мира. Вот скажите, если смотреть по фамилиям, пять медалей – я не говорю, что золотых – это реально?

– Теоретически – да.

– Значит, надо к этому стремиться. И мы даже знаем дисциплины, в которых это может произойти. Например, способна наша команда выиграть в мужской эстафете? Способна. А в смешанной? При определенном стечении обстоятельств. У нас в каждом виде спорта есть расчеты по медальным планам, и они все объективны. Если команды правильно подойдут к Олимпийским играм, у России очень неплохие шансы на попадание в тройку лучших команд.

– Но по итогам завершившегося зимнего сезона мы занимаем только восьмое место...

– В ряде видов спорта были субъективные обстоятельства, где-то мы оказались совсем рядом с пьедесталом. Прогнозировать результат на Олимпиаде вообще очень сложно. Вот вроде бы я очень хорошо знаю свой вид спорта, фехтование, но даже там настолько велика степень конкуренции, что точно предсказать результат не могу. Считаю, даже попадание в пятерку лучших в Пхенчхане станет для нас достойным результатом. Но мы будем стремиться к большему.

Полностью интервью Колобкова