Павел Колобков: "Сборной России нужно создать оптимальные условия перед Олимпиадой"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что сборной России необходимо создать оптимальные условия в преддверии Олимпиады в Пхенчхане. Ранее стало известно, что проходить подготовку к Играм россияне будут на Дальнем Востоке.

- Я поеду на Сахалин, в Хабаровск, и мы уже поговорим конкретно о тех базах, которые могут принять олимпийцев, - цитирует ТАСС Колобкова. - Конечно, мы должны создать для них оптимальные условия. Имею в виду не только спортивные условия, но и комфорт проживания, хорошее питание, безопасность, медицину. Здесь должно быть сделано все для того, чтобы наши спортсмены могли без проблем тренироваться на протяжении 10-15 дней и подвести себя к главному старту четырехлетия в наилучшей форме.