Павел Колобков: "Ряд сборных РФ планируют провести в Корее финальный этап подготовки к Играм-2018"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что российские спортсмены и тренеры положительно оценили спортивную инфраструктуру в Пхенчхане. Он подчеркнул, что ряд национальных команд планируют провести в Южной Корее заключительный этап подготовки к Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане.

– Наши спортсмены и тренеры высоко оценили спортивную инфраструктуру Пхенчхана и организацию корейской стороной соревнований, – цитирует ТАСС Колобкова. – Ряд российских сборных планируют провести заключительный этап подготовки к Олимпиаде в Южной Корее.