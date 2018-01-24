Павел Колобков: "Российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде с особым чувством"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде-2018 с особым чувством. Напомним, что Международный олимпийский комитет не допустил до Игр в Пхенчхане ряд российских спортсменов без весомых причин.
– Желаю тем ребятам, которые поедут на Олимпиаду, успехов, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Знаю, что вы будете выступать с особым чувством. Вся страна за вами. Мы все будем за вас болеть и переживать.
tryam
пора уже менять министра спорта марионетку Мутко
19:43
nikvp
Пояснил бы, с каким чувством. Более 70% россиян против выступления на такой олимпиаде.
19:11
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
С каким--таким ""особым чувством""??? Чувством заниженной планки социальной ответственности????
18:58
gydravlic
Вся страна за вами. Мы все будем за вас болеть и переживать.... .... РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА94307 чел. МОК ЗАБАНИЛ АНА, УСТЮГОВА И ШИПУЛИНА. КАК ОТВЕЧАТЬ? Отвечать надо на аренах - ехать и побеждать12.7% Защита в судах14.1% Бойкот Игр73.1%
18:56
Никто62
С особым чувством мы не будем за них болеть-пусть выступают но не для нас
18:41
titan2313
Дурак ты Паша!
18:36
tiger 1972
С чувством терпил,мне их даже не жаль.
18:19