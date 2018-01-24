17:32 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Павел Колобков: "Российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде с особым чувством"

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Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде-2018 с особым чувством. Напомним, что Международный олимпийский комитет не допустил до Игр в Пхенчхане ряд российских спортсменов без весомых причин.

– Желаю тем ребятам, которые поедут на Олимпиаду, успехов, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Знаю, что вы будете выступать с особым чувством. Вся страна за вами. Мы все будем за вас болеть и переживать.

Кого из россиян не пустили на Олимпиаду. Обновляется 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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tryam

пора уже менять министра спорта марионетку Мутко

19:43

nikvp

Пояснил бы, с каким чувством. Более 70% россиян против выступления на такой олимпиаде.

19:11

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

С каким--таким ""особым чувством""??? Чувством заниженной планки социальной ответственности????

18:58

gydravlic

Вся страна за вами. Мы все будем за вас болеть и переживать.... .... РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА94307 чел. МОК ЗАБАНИЛ АНА, УСТЮГОВА И ШИПУЛИНА. КАК ОТВЕЧАТЬ? Отвечать надо на аренах - ехать и побеждать12.7% Защита в судах14.1% Бойкот Игр73.1%

18:56

Никто62

С особым чувством мы не будем за них болеть-пусть выступают но не для нас

18:41

titan2313

Дурак ты Паша!

18:36

tiger 1972

С чувством терпил,мне их даже не жаль.

18:19