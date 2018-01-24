Павел Колобков: "Российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде с особым чувством"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде-2018 с особым чувством. Напомним, что Международный олимпийский комитет не допустил до Игр в Пхенчхане ряд российских спортсменов без весомых причин.

– Желаю тем ребятам, которые поедут на Олимпиаду, успехов, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Знаю, что вы будете выступать с особым чувством. Вся страна за вами. Мы все будем за вас болеть и переживать.

Кого из россиян не пустили на Олимпиаду. Обновляется