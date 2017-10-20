Павел Колобков: "Реальных угроз для выступления россиян в Пхенчхане нет"

Министр спорта РФ Павел Колобков в интервью RT подчеркнул: некоторые организации, призывая отстранить Россию от Олимпиады в Пхенчхане, превышают свои полномочия. По словам руководителя, угрозы пропуска Игр-2018 нкет.

– Антидопинговые агентства 17 стран отправили письмо в Международный олимпийский комитет с просьбой об отстранении сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане. Как вы на это отреагировали?

– Хочу сразу пояснить, что представляют собой эти агентства. Существует организация iNADO, которая была создана из 17 антидопинговых организаций для содействия в образовательных работах, выполнения определенных стандартов и прочего. Поэтому когда они делают такие заявления, то выходят за рамки своих полномочий. За развитие спорта отвечают международные и национальные федерации или МОК. Все выпады в нашу сторону – просто личные мнения определенных людей. Безусловно, мы на это не очень сильно реагируем. На мой взгляд, каждый должен заниматься своим делом.

– То есть реальных угроз для выступления россиян в Пхенчхане нет?

– Именно. Даже глава ВАДА Крейг Риди сказал, что в iNADO явно превысили свои права. Наша команда продолжает готовиться к зимней Олимпиаде. Ребята участвуют в отборочных соревнованиях и на этапах Кубков мира. Пока нет никаких сомнений в том, что сборная России поедет в Южную Корею. Мы являемся лидерами во многих дисциплинах.