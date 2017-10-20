14:06 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Павел Колобков: "Повторить результат Сочи будет не так просто"


Министр спорта РФ Павел Колобков поделился ожиданиями от Олимпиады, отметив, что сборная России может бороться за медали во всех видах программы. Однако, по его словам, повторить успех Сочи-2014 будет сложно.

– Практически во всех видах спорта мы можем завоевать медали любого достоинства. Может быть, есть некое несоответствие желаемому в двоеборье, горных лыжах и прыжках с трамплина, – цитирует Колобкова RT. – Хотя и там возможны награды. Наша олимпийская команда способна попасть в тройку призеров. Конечно, повторить результат Сочи будет не так просто. Там играли роль родные стены, своя поддержка. Присутствовало вдохновение, и ощущался подъем. Некоторых результатов мы не очень ожидали, хотя очень желали. Повторить это будет очень сложно. Однако я уверен, что наши спортсмены покажут себя достойно и порадуют не только российских поклонников, но и весь мир.

 
 

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/441409-kolobkov-intervyu-rossiya-olimpiada

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