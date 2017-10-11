Павел Колобков: "Перепроверки сочинских проб? Мы спокойно готовимся к Олимпиаде"

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил что возглавляемое им ведомство предоставляет МОК все данные по расследованию, связанному с допинг-пробами россиян во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 9 октября Международный олимпийский комитет объявил, что повторно проанализировал 254 пробы мочи у отечественных спортсменов.

В настоящее время две комиссии МОК проводят собственное расследование информации из доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Первая из них (под руководством Дениса Освальда) занимается исследованием допинг-проб с Игр-2014, а вторая (во главе с Самуэлем Шмидтом) – проверяет причастность российских чиновников к возможному сокрытию нарушению допинг-правил.

– Сейчас перепроверены сочинские пробы или они находятся в стадии проверки. Какая есть информация на сегодня?

– Только официально озвученная. Только констатировал факт, что перепроверили пробы, а выводы появятся в ближайшее время. Надеюсь, что все пробы будут отрицательными, но пока сложно говорить.

– Есть ли сроки, в которые вам должны сообщить о результатах?

– Это происходит в рамках работы двух комиссий – Шмидта и Освальда, поэтому нам не должны сообщать. На сессии МОК они объявили, что в конце ноября – начале декабря будут объявлены результаты и до этого никакой информации не будет. С нашей стороны, мы предоставляем всю необходимую информацию в полном объеме. Я с ними встречался, Александр Жуков тоже. С этими двум комиссиями ведется постоянная работа. Я уверен в уровне их профессионализма, потому что в комиссии входят уважаемые люди.

– Томас Бах просил эти комиссии к началу зимнего сезона предоставить все выводы, но сезон уже начался…

– Это очень сложный процесс – перепроверки, экспертизы. Они работают с тренерами, спортсменами, руководителями. Получат дополнительные документы. Года полтора комиссии действуют, но вопрос сложный. Общался со многими руководителями и тренерами – подготовительный этап к сезону уже завершен. Мы спокойно готовимся к Олимпиаде. Мне нравится то, в какой форме и с каким настроением команды подходят к первым стартам. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Итоги работы обеих комиссий повлияют на решение о допуске сборной России на Олимпиаду 2018 года. Зимние Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.