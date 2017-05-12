Павел Колобков: "Основная задача на этот год – подготовка к ОИ-2018"

Министр спорта Павел Колобков на совещании, посвященном условиям подготовки спортивных сборных команд, выделил ключевые задачи на 2017 год для летних и зимних видов спорта.

– Основная задача на 2017 год – подготовить команду к зимним олимпийским играм в Пхенчхане, – отметил Колобков. - Это год набора основного количества лицензий. Сейчас, в межсезонье, идет процесс подготовки согласно программам, которые были разработаны 4 года назад. По каждому виду спорта была создана целевая комплексная программа. Если говорить о летних видах, то это первый год после ОИ-2016, когда обновляется состав и набирается пул спортсменов для Игр-2020. (Мария МАРКОВА)