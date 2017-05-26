Павел Колобков: "Окончательное решение по российским олимпийцам будет в сентябре"

Министр спорта РФ Павел Колобков побывал в редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы. Олимпийский чемпион отметил, что сейчас вопрос об участии российских спортсменов в Пхенчхане-2018 не стоит.

– Актуальны ли сомнения по поводу участия сборной России в Играх в Пхенхчане?

– Сейчас для олимпийцев на повестке дня этот вопрос не стоит, но окончательное решение будет в сентябре. Сложнее ситуация с паралимпийцами. Возмущен позицией Международного паралимпийского комитета. Нам представили порядка 60 критериев, и практически все они выполнены. Не выполнены те, которые не имеют отношения к Паралимпийскому комитету России.

Интервью Павла Колобкова