Павел Колобков: "Нельзя исключать провокаций в адрес наших спортсменов"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил уверенность в том, что корейские болельщики во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане будут относиться к российским спортсменам так же, как и ко всем остальным. По словам главы ведомства, в целом отношение к атлетам на Играх позитивное.
- Наши спортсмены, которые уже находятся в Пхенчхане и те, которые, к сожалению, не получили приглашение на Игры, выступают уже много лет на всех главных соревнованиях и имеют большой опыт, - цитирует ТАСС Колобкова. - Да, иногда случаются разные вещи со стороны болельщиков, со стороны журналистов и даже их коллег, но, в целом, отношение к нашим атлетам очень хорошее и позитивное. Уверен, что со стороны болельщиков из Кореи будет такое же отношение, потому что для них важно провести праздник. Конечно, нельзя исключать неких провокационных действий в отношении наших спортсменов, но я уверен, что атмосфера в Пхенчхане будет позитивная.
У нас нет врагов, у нас есть партнеры, с которыми нужно работать. МОК очень много делает для олимпийского движения, нужно работать с ним, международными федерациями, ВАДА, и доказывать свою правоту, работать в диалоге со всеми спортивными организациями.
Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Сталин И В 1945
Козлина!
20:27
top220
Друзья, ну если вы уже согласились на все эти унизительные условия участия, то чего теперь говорить о каких то провокациях? Смешно.
19:19
Slim Taller
То есть,если мошенников зрители будут освистывать,то это будет являться провокацией?!
19:10
nailsh78
Колобков и Мутко 0 повесить за яйца - вы наши провокаторы
19:08
Весёлый©
После каждой фразы нашего чиновника или депутата вспоминается цитата из The Italian job (Ограбление по-итальянски), "Ты был прав... никакой фантазии".
17:43
исперов22081973
Да,что ты говоришь?Они будут не сомневайся.И допинг найдут тоже у многих,ведь ВАДА может с пробами делать всё,что угодно.И это в том числе из за тебя!Прогибаться не надо и лизать кое,что.
17:25