Павел Колобков: "Нельзя исключать провокаций в адрес наших спортсменов"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил уверенность в том, что корейские болельщики во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане будут относиться к российским спортсменам так же, как и ко всем остальным. По словам главы ведомства, в целом отношение к атлетам на Играх позитивное.

- Наши спортсмены, которые уже находятся в Пхенчхане и те, которые, к сожалению, не получили приглашение на Игры, выступают уже много лет на всех главных соревнованиях и имеют большой опыт, - цитирует ТАСС Колобкова. - Да, иногда случаются разные вещи со стороны болельщиков, со стороны журналистов и даже их коллег, но, в целом, отношение к нашим атлетам очень хорошее и позитивное. Уверен, что со стороны болельщиков из Кореи будет такое же отношение, потому что для них важно провести праздник. Конечно, нельзя исключать неких провокационных действий в отношении наших спортсменов, но я уверен, что атмосфера в Пхенчхане будет позитивная.

У нас нет врагов, у нас есть партнеры, с которыми нужно работать. МОК очень много делает для олимпийского движения, нужно работать с ним, международными федерациями, ВАДА, и доказывать свою правоту, работать в диалоге со всеми спортивными организациями.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.