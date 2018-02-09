Павел Колобков: "Наша главная победа – снятие пожизненных дисквалификаций"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что несмотря на решение CAS о недопуске многих российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане, самая главная победа одержана.
Напоним, ранее CAS объявил о недопуске 47 россиян на Игры-2018.
– Сегодняшние решение Спортивного Арбитражного Суда ("CAS"), который отклонил иски россиян о неприглашении на Олимпийские игры, не отменяет того факта, что на прошлой неделе КАС снял пожизненную дисквалификацию со всех 39-ти спортсменов, а 28 из них были полностью оправданы. И это самая главная победа!
alur66
Господи-как же быстро великие спортсмены-да и люди тоже-становятся дерьмом перейдя во властные структуры. Как же это мерзко все-такие вот заявления наших горе-руководителей.
11:37
За Россию без допинга!
Правильно, главное - побрякушки вернули, чтоб быдло порадовалось в патриотической истерии. Главное же - побрякушки и тряпочка с тремя нужными цветами. Плевать на спортсменов
11:34
rusfed 2.0
Человеческое обоняние устроено так, что к запахам нечистот привыкает быстро
11:34
Nurybakov
Победа когда будете выигрывать иски к МОК, родченкову, макларену в гражданских судах. а так пока слова. О которых вы потом надеетесь все забудут.
11:28
Весёлый©
Мы не по уши, мы чувствуем дно!
11:28
Nurybakov
Победа будет, когда Вы начнете по каждому пуку МОК, подавать претензии, протесты, когда будет требовать расследования по норвежцам с их астмой, когда запросите расследования для проверки информации о том, что весь этот скандал и расследование макларена связано с заказом канадцев, Когда потребуете чтоб информация об астматиках и терапевтически разрешенных допингерах будет доступна болельщикам и спортсменам. Когда войдете в международные федерации и комитеты. Когда перестанете кланятся и молчать!!!
11:27
Джон....Сильвер
И что, Ан сможет выступить на следующей Олимпиаде, или может быть Легков? К ним снова легко могут придраться, если захотят. Как, впрочем и ко всем россиянам. Сфабриковать липу против наших оказалось очень легко, особенно при том, что их никто по сути и не защищает. Вы же чиновники их и сдаете с потрохами!
11:19
WildCat-2k
Да неужели???? Только это??? И дальше продолжим прогибаться чтобы вы, чинуши, умело и красиво говорили, и делать вид что оправдываете свои должности, зарплаты и привилегии???
11:18
Bask71
Клоуны! У вас нет побед! Вас дерут, как захотят! И то, что в этот раз было не так больно, так это не ваша заслуга!
11:15