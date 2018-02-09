11:11 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Павел Колобков: "Наша главная победа – снятие пожизненных дисквалификаций"

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CAS встал на сторону МОК.Привилегия не для нас. Почему суд отклонил российские апелляции

 

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что несмотря на решение CAS о недопуске многих российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане, самая главная победа одержана.

Напоним, ранее CAS объявил о недопуске 47 россиян на Игры-2018.

– Сегодняшние решение Спортивного Арбитражного Суда ("CAS"), который отклонил иски россиян о неприглашении на Олимпийские игры, не отменяет того факта, что на прошлой неделе КАС снял пожизненную дисквалификацию со всех 39-ти спортсменов, а 28 из них были полностью оправданы. И это самая главная победа!

 

 

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КОММЕНТАРИИ (9)
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alur66

Господи-как же быстро великие спортсмены-да и люди тоже-становятся дерьмом перейдя во властные структуры. Как же это мерзко все-такие вот заявления наших горе-руководителей.

11:37

За Россию без допинга!

Правильно, главное - побрякушки вернули, чтоб быдло порадовалось в патриотической истерии. Главное же - побрякушки и тряпочка с тремя нужными цветами. Плевать на спортсменов

11:34

rusfed 2.0

Человеческое обоняние устроено так, что к запахам нечистот привыкает быстро

11:34

Nurybakov

Победа когда будете выигрывать иски к МОК, родченкову, макларену в гражданских судах. а так пока слова. О которых вы потом надеетесь все забудут.

11:28

Весёлый©

Мы не по уши, мы чувствуем дно!

11:28

Nurybakov

Победа будет, когда Вы начнете по каждому пуку МОК, подавать претензии, протесты, когда будет требовать расследования по норвежцам с их астмой, когда запросите расследования для проверки информации о том, что весь этот скандал и расследование макларена связано с заказом канадцев, Когда потребуете чтоб информация об астматиках и терапевтически разрешенных допингерах будет доступна болельщикам и спортсменам. Когда войдете в международные федерации и комитеты. Когда перестанете кланятся и молчать!!!

11:27

Джон....Сильвер

И что, Ан сможет выступить на следующей Олимпиаде, или может быть Легков? К ним снова легко могут придраться, если захотят. Как, впрочем и ко всем россиянам. Сфабриковать липу против наших оказалось очень легко, особенно при том, что их никто по сути и не защищает. Вы же чиновники их и сдаете с потрохами!

11:19

WildCat-2k

Да неужели???? Только это??? И дальше продолжим прогибаться чтобы вы, чинуши, умело и красиво говорили, и делать вид что оправдываете свои должности, зарплаты и привилегии???

11:18

Bask71

Клоуны! У вас нет побед! Вас дерут, как захотят! И то, что в этот раз было не так больно, так это не ваша заслуга!

11:15

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