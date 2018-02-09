Павел Колобков: "Наша главная победа – снятие пожизненных дисквалификаций"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что несмотря на решение CAS о недопуске многих российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане, самая главная победа одержана.

Напоним, ранее CAS объявил о недопуске 47 россиян на Игры-2018.

– Сегодняшние решение Спортивного Арбитражного Суда ("CAS"), который отклонил иски россиян о неприглашении на Олимпийские игры, не отменяет того факта, что на прошлой неделе КАС снял пожизненную дисквалификацию со всех 39-ти спортсменов, а 28 из них были полностью оправданы. И это самая главная победа!

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