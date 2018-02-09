Павел Колобков: "Мы настроены на конструктивное сотрудничество с МОК"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что МОК, несмотря на недопуск многих российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане, не является врагом России. По его словам, нужно продолжать конструктивный диалог и сотрудничество. Также Колобков добавил, что российские спортсмены, допущенные на Игры-2018, должны отстоять честь страны.

- Несмотря ни на что, для наших российских спортсменов, которые участвуют в Играх в Пхенчхане, это – большое событие, - отметил Колобков. - Главная задача для них – отстоять спортивную честь страны.

Мы продолжим работать со всеми международными организациями. В первую очередь с Международным олимпийским комитетом и его президентом Томасом Бахом.

Мы настроены на конструктивное сотрудничество. И уверены, что вскоре начнется новый и позитивный этап нашего взаимодействия.

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