Павел Колобков: "Мы настроены на конструктивное сотрудничество с МОК"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что МОК, несмотря на недопуск многих российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане, не является врагом России. По его словам, нужно продолжать конструктивный диалог и сотрудничество. Также Колобков добавил, что российские спортсмены, допущенные на Игры-2018, должны отстоять честь страны.
- Несмотря ни на что, для наших российских спортсменов, которые участвуют в Играх в Пхенчхане, это – большое событие, - отметил Колобков. - Главная задача для них – отстоять спортивную честь страны.
Мы продолжим работать со всеми международными организациями. В первую очередь с Международным олимпийским комитетом и его президентом Томасом Бахом.
Мы настроены на конструктивное сотрудничество. И уверены, что вскоре начнется новый и позитивный этап нашего взаимодействия.
Есть мнение...
Да уж. Второго такого унижения страна не переживет. Весь мир увидел, как исчезла со спортивной карты мира страна Россия. Пока это только спортивный крах, но за ним может последовать и политический, если безумные демагоги националисты не прекратят противопоставлять себя всему миру, проворачивая свои грязные делишки!
21:06
dv2205
грустно все это
17:08
просто саня
А мы в России настроены, чтобы у нас не было людей в спорте подобных вам! Чтобы каждый человек занимался своим делом, а не просто фехтованием!
16:38
kolos249
Пока российским спортом руководят такие вот жуковы, мутки, колобки - страна будет унижаться.
16:35
Slim Taller
Болтать можно всё,что угодно.Но Мутко сейчас не на нарах,а на руководящей должности.
16:31
Pyatochok
Бедная Россия! Мутки, колобки, жуки и прочая мразота готовы вылизать все отверстия в МОКе, чтобы пролезть туда ценой любого унижения и позора... ЯПлакалЪ!
16:30
gruzovik62
А не пора ли тебе , Колобков, по другому с этими говорить!! Засунь в одно место свою трусость и вперед! И жукова с собой возьми!!
16:10
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Давай Павлик сотрудничай. Только смотри не превратись в Павлика Морозова.
16:03
Vladstep
этот не встанет
15:59
Щас спою
Может уже пора встать с четверенек уважаемый?
15:52