Павел Колобков: "МОК нарушает свои же правовые нормы"

Министр спорта РФ Павел Колобков - о решении МОК по спортсменам, оправданным CAS.
Сегодня комиссия МОК под руководством Валери Фурнерон отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде в Корее.
- По сути, сейчас МОК нарушает свои же правовые нормы, - сказал Колобков. - Нельзя исключать того, что в Пхенчхане будут провокации в адрес наших спортсменов. (Владимир ИВАНОВ)
Решение МОК: циничное убийство //
МОК не пустил оправданных россиян на Игры. Что это значит
PUT_NIK
МОК - инструмент америкосов для травли России. Это пора уже всем себе уяснить и не делать вопросительных лиц типа - а почему это так получилось. Ой а мы что то не понимаем. Ой да ой. Надо было сразу как только "потекло" на нас делать байкот олимпиаде и выдвигать санкции против МОК. Так хоть "лицо" страны бы сохранили.
17:17