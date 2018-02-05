Павел Колобков: "МОК нарушает свои же правовые нормы"

Министр спорта РФ Павел Колобков - о решении МОК по спортсменам, оправданным CAS.

Сегодня комиссия МОК под руководством Валери Фурнерон отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде в Корее.

- По сути, сейчас МОК нарушает свои же правовые нормы, - сказал Колобков. - Нельзя исключать того, что в Пхенчхане будут провокации в адрес наших спортсменов. (Владимир ИВАНОВ)

Решение МОК: циничное убийство //

МОК не пустил оправданных россиян на Игры. Что это значит