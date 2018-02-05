15:01 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Павел Колобков: "МОК нарушает свои же правовые нормы"

Суд простил, МОК - не пригласил. Фото "СЭ"
Суд простил, МОК - не пригласил. Фото "СЭ"
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Министр спорта РФ Павел Колобков - о решении МОК по спортсменам, оправданным CAS.

Сегодня комиссия МОК под руководством Валери Фурнерон отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде в Корее.

- По сути, сейчас МОК нарушает свои же правовые нормы, - сказал Колобков. - Нельзя исключать того, что в Пхенчхане будут провокации в адрес наших спортсменов. (Владимир ИВАНОВ)

Решение МОК: циничное убийство // 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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PUT_NIK

МОК - инструмент америкосов для травли России. Это пора уже всем себе уяснить и не делать вопросительных лиц типа - а почему это так получилось. Ой а мы что то не понимаем. Ой да ой. Надо было сразу как только "потекло" на нас делать байкот олимпиаде и выдвигать санкции против МОК. Так хоть "лицо" страны бы сохранили.

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