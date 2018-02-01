Павел Колобков: "Хотелось бы теперь еще получить реакцию от Освальда и Шмида"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что сегодня очень важный день для всего российского спорта. CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК), ранее пожизненно отстранившего их от участия в Олимпиадах и аннулировавшего их результаты на Играх в Сочи.

– Конечно, мы волновались в ходе процесса в КАС. Суд опрашивал свидетелей, экспертов. И мы рады, что справедливость восторжествовала, – отметил Колобков. – Я уже считал заявление Родченкова, который не согласен с решением суда. Но мы к такому уже привыкли – человек слушает только себя. Хотелось бы теперь еще получить реакцию от Освальда и Шмида. Но даже если ее не последует, сегодня все равно важный день для российского спорта. (Антон БАБОШИН)