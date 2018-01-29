Павел Колобков: "Для спортсменов, которые не допущены до Игр, в России проведем ряд турниров"

Министр спорта РФ Павел Колобков подтвердил информацию, что для спортсменов, которые не смогут выступить на Олимпийских играх-2018​, будут проведены альтернативные соревнования. Ранее стало известно, что более 500 спортсменов могут приехать на соревнования в Сочи.

– Для спортсменов, которые не вошли в список, в России проведем ряд турниров и пригласим туда иностранных спортсменов, потому что спортсмены должны соревноваться, – цитируют "Известия" Колобкова. – Запрета на участие в других соревнованиях у них нет. Сейчас работаем над техническими деталями. Наши атлеты не должны оставаться без практики. Особенно в тех видах спорта, где у нас много недопущенных.

"Известия": более 500 спортсменов могут принять участие в соревнованиях в Сочи вместо Олимпиады-2018