Павел Колобков: "Были удивлены, почему спортсмены вдруг не получили приглашения на Игры-2018"

Министр спорта РФ Павел Колобков надеется, что Международный олимпийский комитет объяснит свое решение о не допуске ряда спортсменов на Олимпиаду-2018. 23 января МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан и другие.
– Как для всей страны, мы были удивлены, почему спортсмены, никогда не замеченные в нарушениях, вдруг не получили приглашения, – сказал Колобков. – Для нас это очень сильно неприятно. Ждем объяснений от МОК. (Елена СОБОЛЬ)
Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду //
Звезд России не пускают на Олимпиаду. Большой онлайн "СЭ"
npon426
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
21:05
Buliit
И то говорит наш " горе- министр " от спорта ! Для него это сильно неприятно..., похоже сотрудники министерства живут в каком то параллельном мире !
19:56
S.U.B.A.
Слов нет!''Великая страна''!
18:03
ALEKS49
Наивный ты наш дяденька. Продолжай утираться и удивляться. А скоро тебя и крабом поставят. Береги свое 21.
17:34