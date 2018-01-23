Павел Колобков: "Были удивлены, почему спортсмены вдруг не получили приглашения на Игры-2018"

Министр спорта РФ Павел Колобков надеется, что Международный олимпийский комитет объяснит свое решение о не допуске ряда спортсменов на Олимпиаду-2018. 23 января МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан и другие.

– Как для всей страны, мы были удивлены, почему спортсмены, никогда не замеченные в нарушениях, вдруг не получили приглашения, – сказал Колобков. – Для нас это очень сильно неприятно. Ждем объяснений от МОК. (Елена СОБОЛЬ)

Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду //

Звезд России не пускают на Олимпиаду. Большой онлайн "СЭ"