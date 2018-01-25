Павел Колобков: "Будем биться до последнего за каждого спортсмена"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что все организации до последнего будут биться за то, чтобы российские спортсмены имели возможность поехать на Олимпиаду-2018. Он также выразил уверенность, что все атлеты чистые.

– Рассматриваем все возможные варианты с юристами. На данный момент список такой, какой есть, – сказал Колобков. – В отношении 42 спортсменов слушания проходят с 22 января. До 31 числа должно быть вынесено решение.

Будем отстаивать интересы всех без исключения спортсменов. Уверены, что они чистые. К ним никогда не было претензий в отношении допинга.

Мы будем биться, чтобы все вошли в заявку на Игры. В CAS подтвердили, что заявки будут приниматься до 5 числа. Ждем сначала подтверждения от МОК. Будем биться до последнего за каждого спортсмена. Надеемся на справедливое решение.

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