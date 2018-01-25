Павел Колобков: "База московской лаборатории не может быть для МОК основой для отстранения россиян от Игр"

Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что МОК основывался на данных базы московской антидопинговой лаборатории, вынося решение по допуску россиян на Олимпиаду-2018. При этом он добавил, что эти данные не могут быть доказательством вины спортсменов, поскольку они могли меняться до 2016 года.
– База московской лаборатории учитывалась МОК. Туда заносилась информация о различных пробах. Она была создана заместителем Григория Родченкова и имела несколько уровней доступа, – сказал Колобков. – Там можно было менять любые данные до лета 2016 года. ВАДА делала свои замечания еще в 2013 году по этой базе. Она не может служить доказательством.
Serenky25
Полковник очевидность.
21:21
Социалист Сафронов 2.0
Не, ну если САМ КОЛОБКОВ так сказал, тогда вопросов нет. Расходимся.////////////// Завтра МОК извинится и всех вернёт взад.
20:20
Slim Taller
Это почему же она не может считаться доказательством?! Есть ответственные люди за неё.Почему никто не осуждён за преступную халатность в таком случае?! Если Родченков сбежал ,то почему ему не заблокировали доступ к этой базе?! Почему до сих пор на свободе Мутко,главный виновник всех этих событий?!
20:19
горнолыжник из Горно-Алтайска
дак а им и не нужны никакие доказательства
19:59