Павел Колобков: "База московской лаборатории не может быть для МОК основой для отстранения россиян от Игр"

Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что МОК основывался на данных базы московской антидопинговой лаборатории, вынося решение по допуску россиян на Олимпиаду-2018. При этом он добавил, что эти данные не могут быть доказательством вины спортсменов, поскольку они могли меняться до 2016 года.

– База московской лаборатории учитывалась МОК. Туда заносилась информация о различных пробах. Она была создана заместителем Григория Родченкова и имела несколько уровней доступа, – сказал Колобков. – Там можно было менять любые данные до лета 2016 года. ВАДА делала свои замечания еще в 2013 году по этой базе. Она не может служить доказательством.

Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду