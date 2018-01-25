19:45 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Павел Колобков: "База московской лаборатории не может быть для МОК основой для отстранения россиян от Игр"

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Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что МОК основывался на данных базы московской антидопинговой лаборатории, вынося решение по допуску россиян на Олимпиаду-2018. При этом он добавил, что эти данные не могут быть доказательством вины спортсменов, поскольку они могли меняться до 2016 года.

– База московской лаборатории учитывалась МОК. Туда заносилась информация о различных пробах. Она была создана заместителем Григория Родченкова и имела несколько уровней доступа, – сказал Колобков. – Там можно было менять любые данные до лета 2016 года. ВАДА делала свои замечания еще в 2013 году по этой базе. Она не может служить доказательством.

Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Serenky25

Полковник очевидность.

21:21

Социалист Сафронов 2.0

Не, ну если САМ КОЛОБКОВ так сказал, тогда вопросов нет. Расходимся.////////////// Завтра МОК извинится и всех вернёт взад.

20:20

Slim Taller

Это почему же она не может считаться доказательством?! Есть ответственные люди за неё.Почему никто не осуждён за преступную халатность в таком случае?! Если Родченков сбежал ,то почему ему не заблокировали доступ к этой базе?! Почему до сих пор на свободе Мутко,главный виновник всех этих событий?!

20:19

горнолыжник из Горно-Алтайска

дак а им и не нужны никакие доказательства

19:59