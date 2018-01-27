Павел Дацюк: "Жду от Олимпиады самой достойной награды"

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк отметил, что надеется на поддержку всей страны на время Олимпийских игр-2018. Напомним, что по решению Международного олимпийского комитета команда Олега Знарка будет выступать на турнире как "Олимпийские спортсмены из России", без национального флага и герба.
– Чаще всего мы играем друг против друга в рамках КХЛ, сейчас нам нужно стать одной командой, сплотиться, – цитирует RT Дацюка. – Сборную России всегда рассматривают как фаворита, потому что уровень нашего хоккея высокий, что доказывают ребята в том числе и в НХЛ. Все будут стараться нас обыграть, но мы будем готовы, будем биться. Как и любой спортсмен, я жду от Олимпиады самой достойной награды. И, конечно же, все мы ждем большой, сплоченной поддержки от нашей страны.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/474669-dacyuk-podderzhka-strana
RedIce
Обиженные на караван попросыпались ))) Дацюк великий мастер и хороший человек. И он вам уж точно ничего не должен.
17:41
RedIce
maks69 ?Павел, ты уже один раз променял свою Родину Екатеринбург на деньги Питера? Детройт и Даллас, тоже в Питере? )
17:38
maks69
Павел, ты уже один раз променял свою Родину Екатеринбург на деньги Питера.....Поэтому уже и не стоит удивляться, что и страна для тебя ничто по сравнению с деньгами Олимпиады.
17:13
dv2205
походу наши спортсмены уже космополиты -- грустно понимать что продавать родину так легко -- смотреть унижения не буду а пойду лучше с внуками просто покататься на лыжах в лес и рассказать как надо Родину любить - ведь если война уедут они все в нхл переждать ее
16:49
ЛокоМотив
считай ты ее уже получил,высокое звание НЕЙТРАЛ,прилипнет не отмоешься
16:29
Одержимый
Павел, всё доведено до абсурда, о какой поддержи идет речь, о Вашей лично? о Сборной по Хоккею из России? или других спортсменов допущенных к участию? о поддержки гнилых чиновников? Все болельщики поддерживают бойкот олимпиады, но кому какое дело на болельщиков....
15:37
tank777
бочка варенья и ящик печенья...и 30 долларов.
15:15
dv2205
продавцы чести
15:12
Индисс
Ну хорошо Павел, выиграет Ваша команда (наша команда) этот турнир,проводимый без сильнейших действующих игроков планеты... И что? Вы будете счастливы? Кому и что Вы докажете? Только очень наивные и не очень умные люди поверят в то, что команда-победитель этого турнира представляет сильнейший хоккей в мире. Желаю успехов!
15:03