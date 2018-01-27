Павел Дацюк: "Жду от Олимпиады самой достойной награды"

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк отметил, что надеется на поддержку всей страны на время Олимпийских игр-2018. Напомним, что по решению Международного олимпийского комитета команда Олега Знарка будет выступать на турнире как "Олимпийские спортсмены из России", без национального флага и герба.

– Чаще всего мы играем друг против друга в рамках КХЛ, сейчас нам нужно стать одной командой, сплотиться, – цитирует RT Дацюка. – Сборную России всегда рассматривают как фаворита, потому что уровень нашего хоккея высокий, что доказывают ребята в том числе и в НХЛ. Все будут стараться нас обыграть, но мы будем готовы, будем биться. Как и любой спортсмен, я жду от Олимпиады самой достойной награды. И, конечно же, все мы ждем большой, сплоченной поддержки от нашей страны.