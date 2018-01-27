14:39 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Павел Дацюк: "Жду от Олимпиады самой достойной награды"

9

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк отметил, что надеется на поддержку всей страны на время Олимпийских игр-2018. Напомним, что по решению Международного олимпийского комитета команда Олега Знарка будет выступать на турнире как "Олимпийские спортсмены из России", без национального флага и герба.

– Чаще всего мы играем друг против друга в рамках КХЛ, сейчас нам нужно стать одной командой, сплотиться, – цитирует RT Дацюка. – Сборную России всегда рассматривают как фаворита, потому что уровень нашего хоккея высокий, что доказывают ребята в том числе и в НХЛ. Все будут стараться нас обыграть, но мы будем готовы, будем биться. Как и любой спортсмен, я жду от Олимпиады самой достойной награды. И, конечно же, все мы ждем большой, сплоченной поддержки от нашей страны.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/474669-dacyuk-podderzhka-strana

9
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

RedIce

Обиженные на караван попросыпались ))) Дацюк великий мастер и хороший человек. И он вам уж точно ничего не должен.

17:41

RedIce

maks69 ?Павел, ты уже один раз променял свою Родину Екатеринбург на деньги Питера? Детройт и Даллас, тоже в Питере? )

17:38

maks69

Павел, ты уже один раз променял свою Родину Екатеринбург на деньги Питера.....Поэтому уже и не стоит удивляться, что и страна для тебя ничто по сравнению с деньгами Олимпиады.

17:13

dv2205

походу наши спортсмены уже космополиты -- грустно понимать что продавать родину так легко -- смотреть унижения не буду а пойду лучше с внуками просто покататься на лыжах в лес и рассказать как надо Родину любить - ведь если война уедут они все в нхл переждать ее

16:49

ЛокоМотив

считай ты ее уже получил,высокое звание НЕЙТРАЛ,прилипнет не отмоешься

16:29

Одержимый

Павел, всё доведено до абсурда, о какой поддержи идет речь, о Вашей лично? о Сборной по Хоккею из России? или других спортсменов допущенных к участию? о поддержки гнилых чиновников? Все болельщики поддерживают бойкот олимпиады, но кому какое дело на болельщиков....

15:37

tank777

бочка варенья и ящик печенья...и 30 долларов.

15:15

dv2205

продавцы чести

15:12

Индисс

Ну хорошо Павел, выиграет Ваша команда (наша команда) этот турнир,проводимый без сильнейших действующих игроков планеты... И что? Вы будете счастливы? Кому и что Вы докажете? Только очень наивные и не очень умные люди поверят в то, что команда-победитель этого турнира представляет сильнейший хоккей в мире. Желаю успехов!

15:03