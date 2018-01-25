Павел Буре: "В сборную на Игры-2018 вызваны сильнейшие хоккеисты на данный момент"

Заслуженный мастер спорта СССР и России, легендарный хоккеист по прозвищу "Русская ракета" Павел Буре считает состав сборной России по хоккею на Олимпиаду оптимальным. По его мнению, главный тренер команды Олег Знарок вызвал сильнейших российских хоккеистов на данный момент.

В четверг был объявлен состав хоккейной сборной на Олимпийские игры-2018. В заявке оказалось 15 игроков СКА, 8 игроков ЦСКА и 2 – из "Металлурга"

-Те ребята, которые получили вызов, заслужили его своей игрой, – сказал Буре. – Думаю, это сильнейшие хоккеисты в России на сегодняшний день. Состав оптимален для Олимпиады.

– Однако в списке не оказалось Шалунова, Трямкина, Ткачева и Маркова. Вам хотелось бы видеть этих игроков на Олимпиаде?

– К сожалению, есть определенное количество игрков, которые могут поехать. И тут уже тренер принимает решение, кого включать в состав, а кого нет исходя из той стратегии, которая будет. Повторюсь, считаю этот состав оптимален.

– Кошечкин будет первым номером?

-Есть тренер вратарей, который смотрит, кто и в каком физическом и эмоциональном состоянии находится. До Олимпиады еще много времени. Думаю, решение о голкипере будет приниматься непосредственно перед играми. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полностью состав сборной России на Олимпийские игры-2018 - здесь.