Павел Буре: "Тренеры сборной России выбрали оптимальный состав на Олимпиаду-2018"

Заслуженный мастер спорта СССР и России, легендарный хоккеист по прозвищу "Русская ракета" Павел Буре отметил, что наставники сборной России выбрали оптимальный состав команды на Олимпиаду-2018. По словам бывшего хоккеиста, в команде сбалансированное сочетание молодых игроков и ветеранов с опытом.

– На протяжении двух лет ФХР вела большую работу. Более 100 человек прошло через сборную, – сказал Буре. – Считаю, что тренеры сборной выбрали оптимальный состав. Конечно, неприятно, когда кого-то куда-то не пускают, и непонятно, что происходит, но это отдельная тема. Однако из 47 хоккеистов первоначального списка не пустили всего 5 человек. Конечно, тренеры найдут нужные сочетания, и тех игроков, которые по известным причинам не попали в команду, без проблем заменят другие.

Отмечу, что у нас – самая молодая команда на турнире. Ее средний возраст – 27 лет. У нашей команды при этом – сбалансированный состав, есть ветераны, которые имеют богатый опыт, есть молодые, которые внесут скорость, энергию и дополнительный энтузиазм.

По тем, кого не взяли в состав, всегда задают очень много вопросов, но абсолютно все попасть в состав не могут. Тренер выбирает тех игроков, которые подходят под его игровую модель, в ком он уверен, кто может воплощать в жизнь его задумки на льду.

Отмечу, что в составе есть много ребят, имеющих опыт игры в НХЛ. Хорошо, что наши руководители сделали все, чтобы они вернулись. Уверен, их опыт очень поможет нам на Играх.

Еще один положительный момент – во времени подготовки. В предыдущие годы Олимпиады с участием игроков НХЛ у нас не было столько времени, чтобы наиграть сочетания и привести к общему знаменателю физические кондиции. Приходилось играть с листа. Еще раз повторюсь, подготовка была очень серьезной, по самым современным стандартам, с полным медицинским контролем, видеоанализом. Игрокам при такой поддержке очень комфортно в сборной. Ребята точно знают, что хочет тренер. В федерации сейчас вообще внедряется системный подход. Радует, что начинают с детей. Как я уже говорил ранее, скоро будет представлена новая Национальная программа подготовки хоккеистов. (Евгений БЕЛОУСОВ)