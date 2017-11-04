Павел Буре: "Согласен с позицией КХЛ по Олимпиаде. Мы ни с кем не ссоримся, а нас унижают"

Бывший капитан сборной России Павел Буре положительно относится к заявлению главы КХЛ Дмитрия Чернышенко о запрете отпускать игроков КХЛ на Олимпиаду, если россиянам не разрешат выступать под флагом России.

- Я отношусь к заявлению главы КХЛ Дмитрия Чернышенко положительно, потому что наша страна должна выступать под своим флагом, а не под нейтральным, - сказал Буре.

- То есть такие жесткие меры оправданы?

- У нас миролюбивая страна. Мы ни с кем не ссоримся, а нас унижают. Что значит сборная России под нейтральным флагом? У нас самая большая страна в мире, нас лишают флага. Конечно, под нейтральным флагом мы не станем выступать.

- Если такое решение будет реализовано, то могут последовать санкции, которые коснутся чемпионата мира. Нас могут туда не пустить.

- Опять же, это они все придумывают, а не мы. Мы должны что-то делать. Они придумывают какие-то допинги, все время нас наказывают. Наша страна должна выступать под российским флагом, а не под нейтральным. Поэтому я солидарен с Дмитрием Чернышенко. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)