Паунд предложил изменить кодекс ВАДА после решения CAS по россиянам

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд выразил мнение, что CAS принял неверное решение, оправдав 28 российских спортсменов, которых МОК не допустил на Олимпиаду в Пхенчхане и отлучил от участия в Играх.

- В настоящий момент это как борьба с миской желе, - цитирует Паунда insidethegames.biz. – Сложно что-то сказать, пока не увидим причины такого решения. Надо узнать, во что они поверили, а во что – нет. Кажется, что Родченков спутал некоторые факты. Однако эти факты были проверены Ричардом Маклареном, а затем комиссией Шмида и Освальда. По моему мнению, нет сомнений в том, что все выводы были сделаны правильно.

Если дело в том, что CAS нужны абсолютные доказательства, тогда все антидопинговое движение сильно пострадало. У нас за плечами 40 лет, за которые сформировались стандарты доказательства, однако речь никогда не шла о доказательстве преступления криминального характера или презумции невиновости. В арбитражном споре хватало заключений "вне разумных сомнений".​

Возможно, нам придется рассмотреть вопрос внесения поправок в Кодекс ВАДА, чтобы в будущем избежать этих капризов толкования от CAS. Ключевой вопрос должен стоять так: как избежать того, чтобы присяжные CAS закусывали удила и в одностороннем порядке меняли бремя доказывания.

Если панель CAS превысила свои полномочия, если окажется, что процесс несправедлив, или же если CAS действовал за рамками своей юрисдикции, то обращение в Федеральный суд Швейцарии возможно. Поэтому Я выступаю за то, чтобы это тщательно проверить...

Если бы МОК спросил моего совета, я бы сказал, что эти дела не должны рассматриваться вместе непосредственно перед Играми, потому важны детали. В каждом случае могут быть нюансы т торопиться нельзя.