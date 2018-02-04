Паунд предложил изменить кодекс ВАДА после решения CAS по россиянам

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд выразил мнение, что CAS принял неверное решение, оправдав 28 российских спортсменов, которых МОК не допустил на Олимпиаду в Пхенчхане и отлучил от участия в Играх.
- В настоящий момент это как борьба с миской желе, - цитирует Паунда insidethegames.biz. – Сложно что-то сказать, пока не увидим причины такого решения. Надо узнать, во что они поверили, а во что – нет. Кажется, что Родченков спутал некоторые факты. Однако эти факты были проверены Ричардом Маклареном, а затем комиссией Шмида и Освальда. По моему мнению, нет сомнений в том, что все выводы были сделаны правильно.
Если дело в том, что CAS нужны абсолютные доказательства, тогда все антидопинговое движение сильно пострадало. У нас за плечами 40 лет, за которые сформировались стандарты доказательства, однако речь никогда не шла о доказательстве преступления криминального характера или презумции невиновости. В арбитражном споре хватало заключений "вне разумных сомнений".
Возможно, нам придется рассмотреть вопрос внесения поправок в Кодекс ВАДА, чтобы в будущем избежать этих капризов толкования от CAS. Ключевой вопрос должен стоять так: как избежать того, чтобы присяжные CAS закусывали удила и в одностороннем порядке меняли бремя доказывания.
Если панель CAS превысила свои полномочия, если окажется, что процесс несправедлив, или же если CAS действовал за рамками своей юрисдикции, то обращение в Федеральный суд Швейцарии возможно. Поэтому Я выступаю за то, чтобы это тщательно проверить...
Если бы МОК спросил моего совета, я бы сказал, что эти дела не должны рассматриваться вместе непосредственно перед Играми, потому важны детали. В каждом случае могут быть нюансы т торопиться нельзя.
spetrov
sukhoy63, они еще не проиграли. Столько поставлено на карту, столько усилий "вбухано" в процесс, такая кампания в СМИ, и из-за одного решения CAS проиграть? С них станется. Ждем продолжения.
10:46
spetrov
...Ну и сама по себе ситуация ("как избежать того, чтобы присяжные CAS закусывали удила и в одностороннем порядке меняли бремя доказывания") не вызывает ничего, кроме улыбки. Настолько очевидно хотят править спортивным миром. Дайте, дайте нам права! Т.н. "западная демократия" во всей красе. :)
10:44
sukhoy63
Вот именно, CAS нужны абсолютные доказательства, а не домыслы и мнения заинтересованных сторон, иначе это будет не суд, а судилище. Фемида слепа и глуха, она держит в руках весы, чьи факты весомее, тот и прав. На этот раз господа русофобы проиграли и теперь ищут лазейку, чтобы их обвинения невозможно было бы оспорить.
10:43
barbos-68
Надо же,парень удивился,что,оказывается,надо что то доказывать,а не верить на слово джентельменам...
10:41
Albertozi
Паунду,Макларену,Шмиду,Освальду,Родченкову,для вас будет отдельный кател!!!
10:41
spetrov
У нас за плечами 40 лет, за которые сформировались стандарты доказательства ----- С каких пор слова типа "предположительно" и т.п. стали стандартами доказательства? Мало ли что у меня может являться предположительным.
10:37