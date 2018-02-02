Патриарх проведет в Кремле молебен о российских спортсменах перед Олимпиадой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит молебен о российских спортсменах перед началом Олимпиады в Пхенчхане. Богослужение пройдет 4 февраля в Успенском соборе Московского Кремля. По словам пресс-секретаря предстоятеля церкви священника Александра Волкова, вместе с российскими спортсменами в Пхенчхан вылетел духовник олимпийской сборной протоиерей Андрей Алексеев.

- По традиции патриарх Кирилл перед началом Олимпиады и Паралимпиады всегда совершает молебны, и этот год, несмотря ни на что, не станет исключением, - цитирует ТАСС Волкова. - Мы все будем молиться об успешном прохождении испытаний нашими спортсменами. На этой Олимпиаде им предстоят непростые дни.

Алексеев уже имеет опыт духовного окормления команды на прошлой Олимпиаде и будет поддерживать спортсменов морально.