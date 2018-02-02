Парламент Кореи учредил движение болельщиков в поддержку атлетов России на Олимпиаде

Правящая Демократическая партия "Тобуро" Республики Корея учредила движение болельщиков, которые будут поддерживать Россию на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Соответствующая церемония прошла в парламентском комплексе в Сеуле с участием лидера партии Чху Ми Э и посла РФ в Корее Александра Тимонина.

Чху Ми Э рассказала, что эта договоренность была достигнута во время ее визита в Россию в декабре 2017 года и встречи с президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым.

- Наша партия, как мы и обещали, сформировала группу поддержки, которую мы сегодня официально запускаем. Тем самым мы хотим показать, что мы с Россией друзья, - цитирует ТАСС главу корейских демократов.

- В России высоко ценят готовность корейских друзей поддержать нашу команду, и мы рассматриваем это как яркое подтверждение высокого уровня отношений между нашими странами и стремления к дальнейшему развитию дружбы и сотрудничества, - отметил Тимонин.

Для нас особенно важно, что это решение со стороны парламента принято несмотря на беспрецедентное давление на российских спортсменов, несмотря на попытки международных спортивных чиновников отстранить от участия в Играх многих атлетов из РФ, предъявив им безосновательные обвинения в употреблении допинга.