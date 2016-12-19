Овечкин, Дацюк, Ковальчук и Панарин включены в расширенный состав сборной на Олимпиаду-2018

В расширенный список сборной России на Олимпиаду-2018 включены все лидеры хоккейной команды, сообщает ТАСС. В нем присутствуют форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, нападающий "Чикаго" Артемий Панарин и вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский, представляющие НХЛ. На данный момент решения об участии игроков лиги в Играх-2018 еще не принято. МОК, ИИХФ и НХЛ продолжают переговоры по возмещению перелетов и страховок хоккеистов.

Кроме того, в список попали нападающие СКА Илья Ковальчук и Павел Дацюк, а также форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин. Ранее стало известно, что ОКР составил предварительный список из 690 спортсменов, которые претендуют на поездку в Пхенчхан.