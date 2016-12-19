13:41 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Овечкин, Дацюк, Ковальчук и Панарин включены в расширенный состав сборной на Олимпиаду-2018

0
0
0
1

В расширенный список сборной России на Олимпиаду-2018 включены все лидеры хоккейной команды, сообщает ТАСС. В нем присутствуют форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, нападающий "Чикаго" Артемий Панарин и вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский, представляющие НХЛ. На данный момент решения об участии игроков лиги в Играх-2018 еще не принято. МОК, ИИХФ и НХЛ продолжают переговоры по возмещению перелетов и страховок хоккеистов.

Кроме того, в список попали нападающие СКА Илья Ковальчук и Павел Дацюк, а также форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин. Ранее стало известно, что ОКР составил предварительный список из 690 спортсменов, которые претендуют на поездку в Пхенчхан.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3885670

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Werewolf

Ох не спешил бы я с Пашей. Не тот возраст. И как же "лучший защитник" сборной России Зайцев? А где Тарасенко? И Малкин настолько плох что не заслужил попадания в этот список?

14:29

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ