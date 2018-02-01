Отец Дукурсов: "Россия показала, что допинговая система сильнее Олимпийской хартии и ВАДА"

Дайнис Дукурс, отец латвийских скелетонистов Мартинса и Томаса Дукурсов, отметил, что решение CAS оправдать 28 российских спортсменов создает проблемы спорту. По его словам, это показывает, что государство может быть сильнее Олимпийской хартии и ВАДА.
- Сейчас с нетерпением ждем того, чтобы понять, что это было. У нас новые проблем, - приводит Delfi слова Дукурса. - Я не читал решения CAS, но Россия показала, что спонсируемая государством допинговая система сильнее Олимпийской хартии и ВАДА. Они показали, кто сильнее. Спорт вряд ли получит что-то от этого, но это решение CAS. Оно обязательно.
Это было время, когда все могли бы быть более смелыми, как Международный паралимпийский комитет (МПК). Это был шанс убрать россиян. Чистота этой Олимпиады? Если проблема была на предыдущих Играх, это не означает, что так же будет и в этом году. Хотя россияне намекают, что возможно все.
Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена. Одним из оправданных стал Александр Третьяков, который выиграл соревнования на Олимпиаде-2014. Тем самым Мартинс Дукурс остался с серебром, а Томас - четвертым.
П_о_в_а_р
Бгг.)) Боляяять моии раныыы...)))
22:09
ramires92
Застрелись лучше сам.Будь мужиком!
20:44
Sinaron
Рига!!! Да успокойтесь . По любому Дукурс будет выше чем ваши.Увы,смиритесь . 19:30 /////////// Успокойся. Никогда Дуркусам не бывать выше. Смирись и беги в Англию, как это делает сейчас большинство прибалтов.
19:54
ПИПКИНПАПА
Рига!!!----ну теперь то да))). А если втроем с отцом будут выступать, весь пьедестал и займут. 3-и места для 3-х участников(а бофэ никого и нет))))
19:49
КГИ
Т.е. цель не борьба с допингом, а убрать россиян. Кто бы сомневался
19:31
Рига!!!
Да успокойтесь . По любому Дукурс будет выше чем ваши.Увы,смиритесь .
19:30
staerswimmer23
Чмока, то что они целуются и обнимаются, не значит, что они друзья. Допустим полька Ковальчик обвиняла норвежцев, что они липовые астматики, а шведы постоянно жалуются на норвежцев. И то что они тебе улыбаются не значит, что они тебе рады!
19:22
ПИПКИНПАПА
Бней Иегуда---А за что вы ХРИСТА распяли, добгожелательные наши?
19:21
AndruFka
"А ты почему не радуешься?" (с) из к/ф "Кин-дза-дза"
18:55
rad19
убогое и жалкое семейство (Д)Пукурсов........ тьфу на вас.....
18:50
Бней Иегуда
Ivaanna Посмотри повнимательнее церемонии награждения.) Все друг с другом обнимаются, целуются, немки, норвежки, американки, итальянки,... и только русские особняком, сами в себе, на своей волне, с угрюмой физиономией.))
18:41
Ivaanna
Бней Иегуда Во всех нормальных странах к соперникам принято относиться как к друзьям, и только в России весь остальной мир - враги.)) Убогая нация, с убогим менталитетом.)) А потому были Исинбаева и Шубенков, будут т Устюглв с Шипулиным...)) До тех пор пока не станете людьми!)) ______________________________________________________________________ на примере Дукурсов или Кэти Юлендер расскажи в каком именно месте они к нам как друзья?
18:31
spetrov
Нет, (не Россия, а) ситуация по состоянию на сейчас показала, что даже если у вас есть сомнения, их нужно доказывать. А не утверждать голословно.
18:30
Упёртый русский
Ха-ха-ха! Приятно посмеяться над латышом! В бессильной злобе...
18:29
Ivaanna
Дукурсы, у вас уже вторую Олимпиаду не новые, а старые проблемы, скелетонист из страны проведения Олимпиады опять оставит вас без золота, хотя может быть ещё хуже, если это будет опять кто-то из русских
18:28
Генри Морган
А чего тут удивляться-то?! Достаточно вспомнить, как Россия получила права на ЗОИ-2014 и World Cup -2018 FIFA. Всё в этом же тренде и движется. Ну ничего, "враги истинных патриотов" не дремлют: уже и личные санкции надвигаются.
18:25
199
ДУРКУС!
18:18
matvey2000
мало истерики, незачот...
18:15
rusfed 2.0
sukhoy63 хорошо смеется тот, кто смеется последний раз. 18:11 ________________ Ржу
18:15
sukhoy63
на чужой беде своего счастья не построишь. хорошо смеется тот, кто смеется последний раз.
18:11
Бу-га-га!
Мировая Закулиса проплачивает!
18:10
Vlаdimir
А то что ВАДА и МОК принимало политизированные решения ничего не имевшие общего со спортом в голову придти не может? Или прибалтийские головы окончательно заморочены «подсказками» из-за океана?
18:08
rake
от всей души рады за россиян
18:05
Keano
дуркусы исполняют
18:05
Бу-га-га!
Отец Дукурсов - в смысле падре?
18:02
Aborigen06
Проблема только одна - это ты со своими отпрысками...
17:57
shpasic
убогий только Глушаков, который никак не может на Крестовский приехать отпраздновать.))
17:53
rusfed 2.0
Чмока, возможно, - меньшинство, но по другому критерию. А вот по убогости он явно во всех рейтингах лидирует
17:52
lapp
"Не нойте, старик. Вас ждут золотые челюсти, толстенькая вдовушка и целый бассейн кефира." "Не бейте себя ушами по щекам, не надо!" (Двенадцать стульев)
17:51
dmitriy_u_o_71
Бней Иегуда -или латыш?
17:51