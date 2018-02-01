Отец Дукурсов: "Мартинс в Сочи завоевал серебро, а Третьяков - золото, поэтому для нас ничего не меняется"

Дайнис Дукурс, отец латвийских скелетонистов Мартинса и Томаса Дукурсов, отметил, что думает только о предстоящей Олимпиаде-2018. По его словам, мыслей о медалях Сочи-2014 у него нет.
- Я никогда не держал в руках золотую медаль Олимпиады. Мартинс Дукурс в Сочи завоевал серебро, а Третьяков - золото, поэтому для нас ничего не меняется, - приводит ТАСС слова Дайниса. - Завтра мы вылетаем в Пхенчхан и готовимся только к этому турниру. Мы не думаем о прошлых соревнованиях и готовимся только к предстоящим Олимпийским играм
Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена. Одним из оправданных стал Александр Третьяков, который выиграл соревнования на Олимпиаде-2014. Тем самым Мартинс Дукурс остался с серебром, а Томас - четвертым.
AndruFka
Хорошая попытка... Но нет...
18:52
rad19
фу на Дукурсов......
18:46
AndreyIvanovich
Все "фрицы" делают вид, что глубоко опечалены и борются за чистый спорт, а по факту жалкая попытка оставить свой след в истории любыми средствами, видимо оставить след в истории мешает плоскостопие(с) или плоскоумие.
17:58
Kortvv
Вчера его сынок-неудачник говорил другое. Как в глаза теперь будет смотреть Третьякову??????
17:53
NapoliFC
Да он еще не осознал до конца как его прокатили:)
17:50
Джерри. Без Тома.
Врёт как дышит.
17:47
ну я
Как быстро переобулся!!!
17:42
Pal1982
Кисло ответил )
17:42