Отец Дукурса опасается, что его сыну подсыпят допинг во время Олимпиады-2018

Дайнис Дукурс, отец скелетониста Мартинса Дукурса, отметил, что сейчас в спорте сложилась неоднозначная ситуация с допингом. По его словам, в команде опасаются, что во время Олимпиады-2018 кто-либо может добавить в еду спортсменов запрещенные вещества.

- Все может случиться, от этого никто не застрахован, - приводит Delfi слова Дукурса-старшего. - Атмосфера была очень напряженной одно время. Читая то, что россияне писали про нас в своих СМИ и социальных сетях, можно было подумать, что это мы инициировали доклад Макларена и проверки комиссии Освальда.

Напомним, МОК ранее дисквалифицировал Александра Третьякова и ануллировал его результаты в Сочи-2014. Золотая медаль россиянина должа была перейти Мартинсу Дукурсу. CAS отменил это решение МОК.