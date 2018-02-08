00:15 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Отец Дукурса опасается, что его сыну подсыпят допинг во время Олимпиады-2018

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Дайнис Дукурс, отец скелетониста Мартинса Дукурса, отметил, что сейчас в спорте сложилась неоднозначная ситуация с допингом. По его словам, в команде опасаются, что во время Олимпиады-2018 кто-либо может добавить в еду спортсменов запрещенные вещества.

- Все может случиться, от этого никто не застрахован, - приводит Delfi слова Дукурса-старшего. - Атмосфера была очень напряженной одно время. Читая то, что россияне писали про нас в своих СМИ и социальных сетях, можно было подумать, что это мы инициировали доклад Макларена и проверки комиссии Освальда.

Напомним, МОК ранее дисквалифицировал Александра Третьякова и ануллировал его результаты в Сочи-2014. Золотая медаль россиянина должа была перейти Мартинсу Дукурсу. CAS отменил это решение МОК.

Дополнительная информация

http://rus.delfi.lv/news/zimnjaja-olimpiada/novosti/dajnis-dukurs-o-preimuschestvah-martina-nad-korejcem-i-neprostyh-otnosheniyah-s-rossiyanami.d?id=49721201

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КОММЕНТАРИИ (21)
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Tyksik

Ходи и оборачивайся теперь

07:32

Tyksik

Придурок

07:32

ЛокоМотив

ну точно дуркус,нам и делать то ниче не надо ,бах с даундом давно вам ослинной мочи подлили в поцарапанные пробирки,а освальд с маклареном рашпилем полозья отрихтуют

04:08

_Металлург_

Соломки подстелил, теперь можно ложками жрать допинг.

04:00

Mao11

Не надо было веселиться и обзывать наших спортсменов допингёрами, не боялся бы за сынка. Выполняй свою работу, а кто-то другой будет выполнять работу по выявлению у твоего сына или у другого спортсмена допинга.

03:12

ВеликийПашаБуре

Если в столовке не харчеваться, а заваривать исключить доширак и кофе 3в1 в номере, может и повезет.

03:08

ol69312

непременно насыпят! и в штаны навалят

03:06

fullerist

Сукарс

01:34

rashlim

Запишем: Дукурсы на допинге.

01:28

top220

не,дуркус,тебе - только мышьяку!)))

01:26

MrBastarD80

Опа а рыло то в пуху у бендеры прибалтийской, заранее оправдываться пытается фашист недобитый.

01:25

Flamenco

Вам это хохотушки! А, Дукурс Старший абсолютно прав! скорей всего так поступят спортсменами из нашей сборной! там наверно уже спецслужбы работают во всех кафе!

01:25

alexansf

не сцы ... отмазка готова .. вперёд за золотом ... давно известно без допинга успех 0 ... а теперь и списать есть на кого -- злые русские ))))))

01:18

rusfed 2.0

Жаль, grad45 бойкотирует Олимпиаду. Слетала бы - сделала бы для Родины что-то хорошее

00:52

зяпало

какой путин - родченков и сиепанова, с мутко...

00:51

fireman32

А что,это мысль)

00:50

Romka3101

Ага.Лично Путин с пробиркой для этого дуркуса прилетит

00:47

зяпало

обосрался уже....

00:45

shpasic

пусть не ест.

00:43

rusfed 2.0

На курорт бы ему

00:41

ap0112

То есть он заранее стелет соломку, поскольку знает, что сынки сидят на допинге и их могут сдать для компенсации - ведь не американцы-немцы-канадцы, а какая-то обслуга - хозяевам их не жалко

00:39