Отец Дукурса опасается, что его сыну подсыпят допинг во время Олимпиады-2018

Дайнис Дукурс, отец скелетониста Мартинса Дукурса, отметил, что сейчас в спорте сложилась неоднозначная ситуация с допингом. По его словам, в команде опасаются, что во время Олимпиады-2018 кто-либо может добавить в еду спортсменов запрещенные вещества.
- Все может случиться, от этого никто не застрахован, - приводит Delfi слова Дукурса-старшего. - Атмосфера была очень напряженной одно время. Читая то, что россияне писали про нас в своих СМИ и социальных сетях, можно было подумать, что это мы инициировали доклад Макларена и проверки комиссии Освальда.
Напомним, МОК ранее дисквалифицировал Александра Третьякова и ануллировал его результаты в Сочи-2014. Золотая медаль россиянина должа была перейти Мартинсу Дукурсу. CAS отменил это решение МОК.
Дополнительная информация
http://rus.delfi.lv/news/zimnjaja-olimpiada/novosti/dajnis-dukurs-o-preimuschestvah-martina-nad-korejcem-i-neprostyh-otnosheniyah-s-rossiyanami.d?id=49721201
Tyksik
Ходи и оборачивайся теперь
07:32
Tyksik
Придурок
07:32
ЛокоМотив
ну точно дуркус,нам и делать то ниче не надо ,бах с даундом давно вам ослинной мочи подлили в поцарапанные пробирки,а освальд с маклареном рашпилем полозья отрихтуют
04:08
_Металлург_
Соломки подстелил, теперь можно ложками жрать допинг.
04:00
Mao11
Не надо было веселиться и обзывать наших спортсменов допингёрами, не боялся бы за сынка. Выполняй свою работу, а кто-то другой будет выполнять работу по выявлению у твоего сына или у другого спортсмена допинга.
03:12
ВеликийПашаБуре
Если в столовке не харчеваться, а заваривать исключить доширак и кофе 3в1 в номере, может и повезет.
03:08
ol69312
непременно насыпят! и в штаны навалят
03:06
fullerist
Сукарс
01:34
rashlim
Запишем: Дукурсы на допинге.
01:28
top220
не,дуркус,тебе - только мышьяку!)))
01:26
MrBastarD80
Опа а рыло то в пуху у бендеры прибалтийской, заранее оправдываться пытается фашист недобитый.
01:25
Flamenco
Вам это хохотушки! А, Дукурс Старший абсолютно прав! скорей всего так поступят спортсменами из нашей сборной! там наверно уже спецслужбы работают во всех кафе!
01:25
alexansf
не сцы ... отмазка готова .. вперёд за золотом ... давно известно без допинга успех 0 ... а теперь и списать есть на кого -- злые русские ))))))
01:18
rusfed 2.0
Жаль, grad45 бойкотирует Олимпиаду. Слетала бы - сделала бы для Родины что-то хорошее
00:52
зяпало
какой путин - родченков и сиепанова, с мутко...
00:51
fireman32
А что,это мысль)
00:50
Romka3101
Ага.Лично Путин с пробиркой для этого дуркуса прилетит
00:47
зяпало
обосрался уже....
00:45
shpasic
пусть не ест.
00:43
rusfed 2.0
На курорт бы ему
00:41
ap0112
То есть он заранее стелет соломку, поскольку знает, что сынки сидят на допинге и их могут сдать для компенсации - ведь не американцы-немцы-канадцы, а какая-то обслуга - хозяевам их не жалко
00:39