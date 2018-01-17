От КНДР на Олимпиаду-2018 отправят 550 человек

Делегация сборной КНДР на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане составит 550 человек, сообщает Reuters. В их число помимо спортсменов и чиновников вошли: 230 болельщиков, 140 артистов и 30 тхэквондистов.
Также отмечается, что сборная КНДР прибудет в Корею 25 января.
Напомним, что Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
kolos249
Зато под своим флагом едут. В отличие от "нейтральных атлетов"...
17:13
diolym
Зайчишка-зайка серенький под ёлочкой наthral...
17:09
Serenky25
Из 550 человек 400 едут тупа бухать. Как у нас...в % соотношении.
17:02
Serenky25
Чу Чхе и Великий Вождь едут?
17:00