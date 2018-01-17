16:39 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

От КНДР на Олимпиаду-2018 отправят 550 человек

4

Делегация сборной КНДР на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане составит 550 человек, сообщает Reuters. В их число помимо спортсменов и чиновников вошли: 230 болельщиков, 140 артистов и 30 тхэквондистов.

Также отмечается, что сборная КНДР прибудет в Корею 25 января.

Напомним, что Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

4
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

kolos249

Зато под своим флагом едут. В отличие от "нейтральных атлетов"...

17:13

diolym

Зайчишка-зайка серенький под ёлочкой наthral...

17:09

Serenky25

Из 550 человек 400 едут тупа бухать. Как у нас...в % соотношении.

17:02

Serenky25

Чу Чхе и Великий Вождь едут?

17:00