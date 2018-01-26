От Эстонии на Олимпийские игры поедут 22 человека

Международный олимпийский комитет утвердил заявку сборной Эстонии на Олимпийские игры-2018. Представлять свою страну в Пхенчхан отправятся 22 человека. Президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Март Сииманн выразил поддержку спортсменам.

– Это крупнейшее в мире спортивное событие, которого ждут четыре года, – цитирует пресс-служба ЭОК Сииманна. – 22 спортсмена отправятся от Эстонии на Олимпийские игры. Наша команда молода и полна желания показать незабываемое выступление на турнире. Я хочу, чтобы олимпийская семья дала сил нашим атлетам, заставила их поверить в себя и обрести решительность. Вся Эстония с вами!

На Олимпиаде-2014 в Сочи Эстонию представляли 25 спортсменов. Тогда сборной страны не удалось завоевать олимпийские медали. Напомним, Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.