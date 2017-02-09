09:07 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Оргкомитет Пхенчхана-2018 ждет на Игры всех "чистых" спортсменов, включая россиян

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Президент оргкомитета Пхенчхана-2018 Ли Хи Бом заявил, что организаторы соревнований будут рады видеть всех "чистых" спортсменов, включая россиян. Напомним, что из-за отчетов Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике и Ричарда Макларена - в российском спорте - ряд российских спортсменов пропустили Игры-2016 в Рио. 

- Мы нетерпимы к допингу, и такого рода скандалы неприятны, но мы выступаем за то, чтобы все "чистые" спортсмены, которые завоевали право выступить в Пхенчхане, смогли сделать это, в том числе российские! - цитирует "Р-Спорт" Ли Хи Бома.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/olympic_games/20170209/1116054737.html

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