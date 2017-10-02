Оргкомитет "Пхенчхан-2018" пообещал обеспечить спортсменов качественными продуктами

Оргкомитет Олимпиады-2018, Служба контроля качества сельскохозяйственной продукции Кореи и администрация провинции Канвондо, в которой располагается столица предстоящих Игр Пхенчхан, подписали контракт об использовании безопасных продуктов для приготовления питания спортсменам и чиновникам в Олимпийской деревне, сообщает Ренхап. Все фермы и поставщики продуктов будут детально контролировать сырье на отсутствие в нем пестицидов, тяжелых металлов и других вредных веществ.

- Регулярные проверки гарантируют, что на стол к спортсменам не попадет вредная пища, - заявил представитель Службы контроля качества.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.