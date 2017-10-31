Оргкомитет Олимпиады: страх перед атакой КНДР во время Игр в Пхенчхане - преувеличение

Президент организационного комитета Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Ли Хи Бом считает, что не стоит опасаться атаки КНДР на Корею во время проведения соревнований. По его словам, страны разделили довольно давно, и с тех пор было проведено несколько крупных спортивных мероприятий.

- Корею разделили не вчера, а в 1945 году. Южная Корея провела несколько безопасных и надежных в плане охраны спортивных мероприятий. Пхенчхан не является исключением, - цитирует Ли Хи Бома FP. - Страхи перед КНДР - это преувеличение.