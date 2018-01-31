Оргкомитет Олимпиады готов разместить больше атлетов из РФ в случае их допуска через суды

Организационный комитет Олимпийских игр в Пхенчхане готов разместить больше спортсменов из России, если тем удастся доказать свое право на участие в Олимпиаде-2018 после разбирательств в судах, информирует "Р-Спорт". Отмечается, что в Оргкомитете следят за развитием ситуации.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Решения по делам российских спортсменов, отстраненных пожизненно от Олимпийских игр, еще не озвучены. Некоторые спортсмены, которые были недопущены на Игры, оспорили это решение в суде. На данный момент до соревнований допущены 169 атлетов.