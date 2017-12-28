Оргкомитет Олимпиады-2018 ждет в Пхенчхане сотни российских атлетов

Президент оргкомитета Олимпийских игр 2018 года Ли Хи Бом поделился мнением о количестве российских спортсменов, которые приедут на соревнования в Пхенчхан. По его словам, корейская сторона будет поддерживать на протяжении всего времени пребывания россиян на территории страны.

- Мы ожидаем, что в Корею приедут 210 российских спортсменов, - цитирует Yonhap Ли Хи Бома. - Оргкомитет "Пхенчхан-2018" готов поддержать россиян с момента их прибытия до вылета. Также, как и любых других спортсменов.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил членство ОКР в своем составе, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.

Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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