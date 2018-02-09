Оргкомитет Олимпиады-2018 принес извинения Ирану за отказ дарить смартфоны спортсменам

Оргкомитет Олимпиады-2018 принес извинения Ирану за решение не дарить смартфоны Samsung спортсменам этой страны, сообщает ТАСС с ссылкой на иранское телевидение. Причиной отказа стало то, что против Ирана действуют санкции ООН. Официальный Тегеран выразил протест, обвинив оргкомитет в дискриминации своих спортсменов.
После этого Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение подарить мобильные телефоны всем спортсменам из всех стран, участвующих в Олимпийских играх.
inspire
МОК опустился на уровень Скруджа МакДака ...
19:24
S@t
Путину пусть подарят. Он вчера в Новосибирске "жалился", что у него смартфона нету...
18:35
riper
Нашим то хоть дадут? Так они стремились и вдруг облом.
18:19
alekstsm
Сначала испугались, вдруг американцы их наругают. Потом испугались, что в дискриминации обвинят. ПОЗОР!
18:12