Оргкомитет Олимпиады-2018 принес извинения Ирану за отказ дарить смартфоны спортсменам

Оргкомитет Олимпиады-2018 принес извинения Ирану за решение не дарить смартфоны Samsung спортсменам этой страны, сообщает ТАСС с ссылкой на иранское телевидение. Причиной отказа стало то, что против Ирана действуют санкции ООН. Официальный Тегеран выразил протест, обвинив оргкомитет в дискриминации своих спортсменов.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение подарить мобильные телефоны всем спортсменам из всех стран, участвующих в Олимпийских играх.