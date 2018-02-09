17:17 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Оргкомитет Олимпиады-2018 принес извинения Ирану за отказ дарить смартфоны спортсменам

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Оргкомитет Олимпиады-2018 принес извинения Ирану за решение не дарить смартфоны Samsung спортсменам этой страны, сообщает ТАСС с ссылкой на иранское телевидение. Причиной отказа стало то, что против Ирана действуют санкции ООН. Официальный Тегеран выразил протест, обвинив оргкомитет в дискриминации своих спортсменов. 

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение подарить мобильные телефоны всем спортсменам из всех стран, участвующих в Олимпийских играх.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4944721

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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inspire

МОК опустился на уровень Скруджа МакДака ...

19:24

S@t

Путину пусть подарят. Он вчера в Новосибирске "жалился", что у него смартфона нету...

18:35

riper

Нашим то хоть дадут? Так они стремились и вдруг облом.

18:19

alekstsm

Сначала испугались, вдруг американцы их наругают. Потом испугались, что в дискриминации обвинят. ПОЗОР!

18:12